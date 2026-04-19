Σε κρίσιμη κατάσταση και πολυτραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 16χρονη, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λιοσίων, όπου ανήλικος οδηγός μοτοσικλέτας φέρεται να την παρέσυρε και στη συνέχεια να την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Ο 16χρονος οδηγός, υπήκοος Σουδάν και χωρίς δίπλωμα οδήγησης, συνελήφθη την Κυριακή (19.04.2026) και οδηγήθηκε στον ανακριτή, ενώ στη συνέχεια τέθηκε υπό κράτηση. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί συνολικά τέσσερα άτομα, με κατηγορίες που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία και παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον των δικαστικών αρχών το πρωί της Δευτέρας, ενώ σύμφωνα με νεότερα στοιχεία φέρεται να έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Όπως αναφέρεται, σε ηλικία 14 ετών είχε συλληφθεί για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και για αδικήματα όπως ασέλγεια και απειλή.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης ξέσπασε μιλώντας στο Mega για την κατάσταση της κόρης του, τονίζοντας: «Στην εντατική είναι σε καταστολή. Της έχουν κάνει αφαίρεση σπλήνας γιατί είχε εσωτερική αιμορραγία, έχει κάταγμα στον εγκέφαλο, έχει στην κλείδα στον δεξί ώμο. Είναι μία κατάσταση δύσκολη. Είχε εσωτερική αιμορραγία, τρεις φιάλες αίματος της μεταγγίσανε».

Ο πατέρας της ανήλικης πρόσθεσε: «Όχι δε θέλω συγγνώμη. Αρκετές συγγνώμες έχουμε πάρει. Αν εμένα μου είχε σκοτωθεί το παιδί, θα με έσωνε η συγγνώμη; Θα μου το έφερνε πίσω η συγγνώμη; Ή αν μείνει ανάπηρη σε όλη της τη ζωή για τον α, β λόγο; Tι να την κάνω τη συγγνώμη, τρώγεται η συγγνώμη;».

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο (18.04.2026) λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, σε συμβολή της οδού Λιοσίων, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, όταν μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο άτομα παρέσυρε την ανήλικη την ώρα που εκείνη επιχειρούσε να διασχίσει το οδόστρωμα.

Μετά την σύγκρουση, ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της μηχανής που έπεσαν στο οδόστρωμα, δεν βοήθησαν την 16χρονη, αλλά επιβιβάστηκαν ξανά στο όχημά τους και εγκατέλειψαν το σημείο.

Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Star από την στιγμή της παράσυρσης, το κορίτσι προσπαθούσε να διασχίσει την Λιοσίων, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες και ιλιγγιώδη ταχύτητα, την χτύπησε και την εγκατέλειψε στο οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται σε πλάνα, η 16χρονη ελέγχει και από τις δύο πλευρές πριν περάσει απέναντι. Την στιγμή που κοιτάζει από τα δεξιά της, το μηχανάκι εμφανίζεται με ανεπτυγμένη ταχύτητα από τα αριστερά και παρασέρνει την ανήλικη.