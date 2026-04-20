Ο ανήλικος Σουδανός έπεσε πάνω στη 16χρονη και την εκτόξευσε 30 μέτρα μακριά.

Τη μεγαλύτερη «μάχη» της ζωής της δίνει η 16χρονη καθώς νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Το απόγευμα του Σαββάτου η 16χρονη κατεβαίνοντας από την οδό Χρηστίδου ερχόταν προς την οδό Λιοσίων. Και στο σημείο αυτό λοιπόν, στη διασταύρωση με την οδό Λιοσίων, η κοπέλα θέλει να περάσει απέναντι, καθώς ακριβώς απέναντι βρίσκεται ένα κουτί παραλαβής δεμάτων ώστε να παραλάβει ένα δέμα.

Περνώντας τον δρόμο, έρχεται το σκούτερ, την χτυπάει και την παρασύρει για πολλά μέτρα πιο κάτω. Πέφτουν και οι δύο επιβάτες του σκούτερ κάτω. Ωστόσο, στη συνέχεια παίρνουν τη μηχανή ξανά και συνεχίζουν εγκαταλείποντας την 16χρονη αιμόφυρτη στο δρόμο.

Οι περαστικοί είχαν καταφέρει να δουν τον αριθμό της μηχανής και να τον καταγράψουν. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την άτυχη 16χρονη.

Την επόμενη μέρα εμφανίστηκε μια 20χρονη ως ιδιοκτήτρια του σκούτερ, η οποία είπε πως το μηχανάκι της εκλάπη, αλλά ο 22χρονος, ο οποίος φαίνεται πως ήταν συνεπιβάτης του 16χρονου οδηγού της μηχανής, πήγε και αυτός και κατέθεσε στο τμήμα ότι ήταν συνεπιβάτης της συγκεκριμένης μηχανής.

Μετά από έρευνα αλλά και την κατάθεση της 20χρονης οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 20χρονη, στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν το σκούτερ, ενοικίαζε το σκούτερ της έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί ως ντελίβερι.

Συνελήφθη και η 20χρονη

Συνελήφθη η ίδια και ένας άλλος 20χρονος, τον οποίο η ίδια κατονόμασε ως διαχειριστή αυτής της ενοικίασης της μηχανής. Αυτοί οι δύο λοιπόν συνελήφθησαν για απόπειρα παραπλάνησης των Αρχών και ψευδή κατάθεση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο 16χρονος στην Πατησίων μετά από την κατάθεση του 22χρονου συνεπιβάτη, ο οποίος και τον κατονόμασε.

Τον συνέλαβαν στην Πατησίων, λίγες ώρες αργότερα και ο ίδιος είπε στις Αρχές ότι εκείνη την ώρα πήγαινε να παραδοθεί, κάτι το οποίο θέτουν οι Αρχές υπό αμφισβήτηση.

Σήμερα απολογείται για την παράσυρση και εγκατάλειψη.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος στα 14 του είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια αλλά και για το ότι πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία. Δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.