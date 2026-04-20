Θυμάστε, φαντάζομαι, ότι είχα με κόπο συγκρατήσει τα… δάκρυά μου, εδώ, την περασμένη Παρασκευή, διαβάζοντας τη… δακρύβρεχτη δήλωση του φουκαρά, του Μακάριου Λαζαρίδη. Δήλωση την οποία δεν ξύπνησε το πρωί, και είπε, ας κάνω μια απολογία, να τους συγκινήσω. Οχι. Είχε υποχρεωθεί μετά τις καρπαζιές, που του είχε ρίξει νωρίτερα ο Κυριάκος Α’, εξαιτίας εκείνης της ανεκδιήγητης συνέντευξης που είχε παραχωρήσει στο Οpen, πασχίζοντας να μας πείσει για το πόσο σημαντικό ήταν το… μπακαλόχαρτο που εμφάνισε στην… «πτυχιακή» του, τραγωδία. Σίγουρος εγώ για τη συνέχεια (και εξαιτίας και μιας έγκυρης πληροφορίας που περιήλθε σε γνώση μου, το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης), είχα σημειώσει, επί λέξει, τα ακόλουθα:

«Ο Λαζαρίδης πάντως, είμαι βέβαιος, θα δακρύσει σύντομα, όταν του κουνήσει μαντίλι, ο άλλος. Γιατί αυτό θα γίνει…»!

Και έγινε. Νωρίτερα ομολογώ, απ’ ό,τι περίμενα. Συγκεκριμένα μία ημέρα, μετά το δημοσίευμα – Σάββατο μεσημεράκι. Ο Κυριάκος Α’, ο φίλος του και κολλητός του όπως διατεινόταν, τον έστειλε αδιάβαστο τον Μακάριο. Δεν άντεξε άλλο το ξεφτιλίκι του «μπακαλόχαρτου» κόντρα στα περί αριστείας με τα οποία έχει «γανώσει» το μυαλό του κοσμάκη, τόσα χρόνια…

info: «γανώνω», ρήμα. Σημαίνει την καλή επάλειψη χάλκινων/μπακιρένιων, μαγειρικών σκευών με κασσίτερο για να τα προστατεύσει από την οξείδωση – τη «γάνα», την πράσινη σκουριά που είναι τοξική και άκρως επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων.

«Εφυγες»

Βεβαίως πολλοί θα υποθέσουν ότι τον Λαζαρίδη επί της ουσίας τον «έφαγε» (πλην της άδειας κεφαλής του και της μεγάλης γλώσσας του), η Ντόρα η μεγάλη εξερευνήτρια, φίλη μου, από πολλών ετών. Η οποία, με τη σοφία που τη διακρίνει, βγήκε το Σάββατο το πρωί στο Mega και ουσιαστικά έδωσε τα παπούτσια στο χέρι στον Λαζαρίδη, αφού κανείς άλλος δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία, και ο ίδιος δεν καταλάβαινε Χριστό. Εμενε εκεί, να υποδύεται τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, και μάλιστα να διεκδικεί και αρμοδιότητες από τον υπουργό Μαργαρίτη Σχοινά, ενώ ο κόσμος βοούσε ότι έπρεπε να είχε φύγει από την πρώτη ημέρα.

Η Ντόρα λοιπόν ζήτησε να «διευκολύνει τον Πρωθυπουργό» ο Λαζαρίδης, ο Μακάριος σφύριζε αδιάφορα δημοτικούς σκοπούς της Καβάλας αλλά λίγο μετά τον πήρε στο τηλέφωνο κάποιος (ο Κυριάκος Α’; Ο Μαρινάκης; Ο Σκέρτσος;) και του εξήγησε το όνειρο. «Εφυγες», του ανακοίνωσε, και το μόνο που του επιτράπηκε είναι να κάνει πάλι μια ακόμη (βλακώδη) δήλωση, περί της… παραπαίουσας αντιπολίτευσης που τον στοχοποίησε. Α, και παρεμπιπτόντως να γλύψει πατόκορφα και τον Κυριάκο Α’ (λες και πρόκειται ποτέ να τον ξαναβάλει στην κυβέρνηση), και να παραιτηθεί.

Finito la musica, passato la fiesta, που λένε και οι Ιταλοί, χωρίς να έχει περιέλθει σε γνώση τους, αυτή τη μορφή που ακούει στο όνομα Λαζαρίδης.

Επιασαν δουλειά τα τρολ

Και μετά την παραίτηση, ήρθε και η σειρά της λατρεμένης Ντόρας, να γνωρίσει κι αυτή από πρώτο χέρι την… «αποτελεσματική» δουλειά που κάνει ο στρατός των τρολ, τον οποίο συντηρεί το Μέγαρο Μαξίμου, και μερικές φορές δεν ανέχεται υποδείξεις (όπως η δική της για τα «δικά» μας παιδιά), οπότε λειτουργεί αυτοβούλως. Της την έπεσαν κανονικά, επειδή υπέδειξε στον Λαζαρίδη να παραιτηθεί. Το έργο το ξεκίνησε ένα τρολ ονόματι «Ακήρατος» (τρέχα γύρευε), που έκανε σεξιστική επίθεση στην Ντόρα, υποδεικνύοντάς της να ασχολείται με τα εγγόνια της και να τρώει σοκολατάκια (!!), και το έστειλε σε άλλη διάσταση ένα repost που έκανε ο Λαζαρίδης, με σχόλιο μάλιστα ότι… παραμένει στις επάλξεις, τρομάρα του!

Την αγγίζουν αυτά την Ντόρα; Οχι φυσικά. Απλά αποδεικνύουν ότι αν την άκουγε πού και πού ο αδερφός της, μπορεί τα πράγματα να του πήγαιναν καλύτερα…

Τον «έκαψαν» τα γκάλοπ

Τι έπαιξε όμως πραγματικά, για την αποπομπή του Μακάριου – και δεν είναι μόνο η παρέμβαση της Ντόρας της μεγάλης εξερευνήτριας; Οι δημοσκοπήσεις, αδέρφια. Τα focus groups που διεξάγονται για λογαριασμό του Μεγάρου Μαξίμου και που έδειξαν ότι τα «πτυχιακά» του Λαζαρίδη έπληξαν βαριά το προφίλ του προέδρου Κυριάκου Α’, στον πυρήνα του. Εκεί που κόβει διαρκώς βόλτες ο μεταρρυθμιστής ηγέτης προκειμένου να προβάλει και να προωθήσει την αριστεία, την οποία έχει… κορόνα στο κεφάλι του!

Ετσι, αφού μετρήθηκε και ξαναμετρηθηκε η σχέση κόστους – οφέλους για την παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, και προ του κινδύνου να μετατραπεί σε μεγάλο βαρίδι, αποφασίστηκε να καρατομηθεί, μήπως μαζευτεί κάπως η ζημιά που έχει ήδη γίνει.

Και κάτι τελευταίο: ο φουκαράς ο Μακάριος, που δεν είχε προλάβει να μάθει πόσες πόρτες έχει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως μου εκμυστηρεύτηκε χθες ένας φίλος του βουλευτής, είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, διότι «δεν το περίμενε ποτέ αυτό από τον πρόεδρο» – δακρύζω ξανά…

(Ο κακομοίρης – δεν έχει καταλάβει ότι σε πλοία που βουλιάζουν το πρώτο πράγμα που κάνει ο καπετάνιος είναι να πετάει έρμα στη θάλασσα…)

Ξηλώνεται το γαλάζιο πουλόβερ

Ωστόσο πέρα από οτιδήποτε άλλο, πίσω από το προφανές, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό.

Το ότι σερνόταν 15 ημέρες το πράγμα και ο πρόεδρος Κυριάκος Α’ δεν το έβλεπε, και κυρίως δεν το ένιωθε! Νομίζω ότι αυτό δεν είναι ένα καλό νέο για τα αντανακλαστικά του. Καθόλου καλό, θα έλεγα. Αυτός που κάποτε κάτι τέτοια τα «μυριζόταν» στον αέρα, και δρούσε πριν ανοίξει μύτη και το πάρουν χαμπάρι οι πολλοί, τώρα χάνει στροφές και δείχνει να σέρνεται πίσω από τα γεγονότα.

Κουράστηκε; Αγνωστο. Εχει απογοητευθεί με όσα (του) συμβαίνουν; Αγνωστο κι αυτό. Πάντως, με το 15% της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υπόδικο, και 4 μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να έχουν πάρει ήδη την άγουσα για τα αποδυτήρια τον τελευταίο μήνα, το πουλόβερ ξηλώνεται γοργά. Κι αναρωτιέται κανείς πλέον, πόσο να αντέξει πια κι αυτό το έρμο (το πουλόβερ);

Πατάει γκάζι ο Τσίπρας…

Αυτά βλέπει κι ο Τσίπρας, που χαζό δεν τον λες, και αποφάσισε να επιταχύνει, διότι φοβάται πως η ταχύτητα με την οποία ξηλώνεται το πουλόβερ, μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες εξελίξεις, και δεν πρέπει να λείψει από τη χαρά. «Ζυγώνει η ώρα» ανήγγειλε με άρθρο του (στην «Εφημερίδα των Συντακτών»), για να προσθέσει ότι υπάρχει ανάγκη για μια «νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγή και ριζικά ανανεωμένη»! Πόθεν του προέκυψε αυτό, δεν το εξήγησε αναλυτικά, αλλά μικρή σημασία έχει πλέον.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ως εκ τούτου, κυκλοφορεί ήδη έντονα από το Σάββατο πως εγκατέλειψε οριστικά την ιδέα να ανακοινώσει το κόμμα το φθινόπωρο, και ότι θα επιχειρήσει το απονενοημένο διάβημα, αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα. Με πιθανότερο ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη διακήρυξη, η οποία είμαι βέβαιος θα προκαλέσει… ντελίριο ενθουσιασμού (Θου Κύριε…), την Πέμπτη που μας έρχεται, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, μεγάλη η χάρη Του.

Δώρο στη γιορτή μου, το κόβω…

(Θα ‘χω να γράφωωωω – όρεξη να υπάρχει…)

…και η Καρυστιανού

Η άλλη είδηση (μπορεί και φήμη…) του Σαββατοκύριακου είναι ότι «τρέχει» και η πρόεδρος Καρυστιανού. Για τους ίδιους λόγους που κάνουν και τον Τσίπρα να επιταχύνει. Κυκλοφόρησε λοιπόν ότι αυτή την εβδομάδα θα ανακοινώσει και εκείνη τη διακήρυξη του νέου κόμματος. Με όνομα, σήμα και τα ρέστα. Για να είναι παρόν (το κόμμα) στις διαγραφόμενες εξελίξεις.

Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, είναι βέβαιο…

Ορεξη να υπάρχει (δισ.).