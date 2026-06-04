Μια μοναδική πρωτοβουλία επί μια ολόκληρη σχολική χρονιά «έβαλε σε κίνηση» μαθητές, εκπαιδευτικούς, φορείς, υπηρεσίες και την κοινωνία των Χανίων, με έναν κοινό στόχο: τη διαμόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη μετακίνηση, την οδική ασφάλεια και τη σχέση με τον δημόσιο χώρο. Το «Move it now – Ας κινηθούμε τώρα», όπως ονομάζεται, αποτελεί μια πολυεπίπεδη εκπαιδευτική, πολιτιστική και κοινωνική δράση του Δήμου Χανίων, η οποία σχεδιάστηκε εξαρχής ως ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής ενεργοποίησης τη σχολική χρονιά 2025-2026.

Κορύφωση της διαδρομής αποτελούν τόσο το 1ο Φεστιβάλ Σχολικών Δράσεων Κινητικότητας και Εκπαίδευσης, που θα γίνει αύριο Παρασκευή στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», όσο και το 1ο Συνέδριο για την Οδική Ασφάλεια και τη Βιώσιμη Κινητικότητα (στις 17 Ιουνίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου). Στο αυριανό φεστιβάλ θα δείξουν τη δουλειά τους τα σχολεία που συμμετείχαν – με παρουσιάσεις, βίντεο, τραγούδια κ.λπ. -, ενώ θα λειτουργούν παράλληλα δύο εκθέσεις (εικαστική και φωτογραφική) με έργα και φωτογραφίες παιδιών. Να σημειώσουμε ότι η πρωτοβουλία υλοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με τη μέριμνα του δημάρχου Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη. Η θεσμική υποστήριξη πραγματοποιείται από τον αντιδήμαρχο Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης Αντώνη Ιωάννη Βαρδάκη.

«ΤΑ ΝΕΑ» επικοινώνησαν με την Αννα Νεμπαυλάκη, ειδική συνεργάτιδα δημάρχου Χανίων σε θέματα παιδείας, τον άνθρωπο που εμπνεύστηκε, σχεδίασε και «τρέχει» το όλο εγχείρημα – να σημειώσουμε ότι και η ίδια είναι δασκάλα με 20 χρόνια στην εκπαίδευση. «Η εκπαιδευτική φιλοσοφία της πρωτοβουλίας», σημειώνει, «στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: γνώση, συμπεριφορά και δεξιότητες. Συνδυάζει την εκμάθηση κανόνων, σήμανσης και βασικών αρχών ασφάλειας με την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης, σεβασμού, υπευθυνότητας και βιωματικής εμπειρίας».

Οι ακαδημίες ποδηλάτου και οι 38 φάκελοι

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η ιδέα γεννήθηκε στην Α. Νεμπαυλάκη από την εμπειρία των ακαδημιών ποδηλάτου που είχε στο παρελθόν διοργανώσει ο Δήμος με τη συνεργασία της ποδηλατικής κοινότητας της πόλης και άλλων φορέων. Το «Move it now», λοιπόν, ξεκίνησε με μια πρόσκληση προς τους φορείς των Χανίων. Ανταποκρίθηκαν περισσότεροι από 40! Στη συνέχεια, η Α. Νεμπαυλάκη συναντήθηκε με καθέναν και συζήτησαν τον τρόπο που θα μπορούσε να συμβάλει μέσα από τη δική του εμπειρία, οπτική και ταυτότητα, καθώς και το πόσες επισκέψεις μπορεί να κάνει μέσα στη χρονιά. Με βάση τις απαντήσεις τους, δημιουργήθηκαν 38 εκπαιδευτικοί φάκελοι οι οποίοι παραδόθηκαν στα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και ειδικά σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή. Ο κάθε φάκελος περιείχε 10-12 διαθέσιμες δράσεις, δίνοντας έτσι σε κάθε σχολείο τη δυνατότητα να επιλέξει.

Μερικά (καθαρά ενδεικτικά) παραδείγματα: ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Παράρτημα Χανίων) ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης, της ασφάλειας και της προσφοράς, συνδέοντας τη μετακίνηση και τον δημόσιο χώρο με τη φροντίδα, την υπευθυνότητα και την ετοιμότητα για παροχή βοήθειας. Ο Ναυτικός Oμιλος Χανίων (Τμήμα Καγιάκ και δράσεις υπαίθρου) συνέδεσε τη μετακίνηση με τη φυσική δραστηριότητα, την άθληση και τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Το Πολυτεχνείο Κρήτης και τα συνεργαζόμενα εργαστήρια έφεραν στην πρωτοβουλία την επιστημονική και τεχνική οπτική γύρω από τη βιώσιμη κινητικότητα, τις πόλεις και τις σύγχρονες προκλήσεις μετακίνησης. Η Ecogenia συνέδεσε τη βιώσιμη κινητικότητα με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καθημερινής μετακίνησης, μέσα από βιωματικά εργαστήρια και συζητήσεις γύρω από τις πράσινες μετακινήσεις και την πόλη που ονειρεύονται τα παιδιά· το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης με παραστάσεις μαθημάτων οδικής συμπεριφοράς, ενώ ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ προσέγγισε την κινητικότητα μέσα από την ανάγκη προστασίας των οικοσυστημάτων και των ευάλωτων ειδών. Το Λύκειο Ελληνίδων Χανίων συνέδεσε τον πολιτισμό, την παράδοση και τη συλλογική μνήμη με τη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Και αυτά είναι μόνο λίγα, ελάχιστα παραδείγματα. Ετσι, 3.500 μαθητές συμμετείχαν βιωματικά, δημιουργικά και συνεργατικά, μέσα από εργαστήρια, παρουσιάσεις, επισκέψεις, καλλιτεχνικές δράσεις, περιβαλλοντικές και κοινωνικές παρεμβάσεις και ανοιχτό διάλογο γύρω από την οδική ασφάλεια, την ποδηλασία, το περπάτημα, τη βιώσιμη κινητικότητα και τον σχεδιασμό των πόλεων με επίκεντρο τον άνθρωπο.