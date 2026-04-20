Η τεράστια ανταπόκριση των φιλάθλων οδήγησε στην πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο “Telekom Center”.

Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσημα το sold out, τονίζοντας πως η ζήτηση ήταν πρωτοφανής και επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τη διοργάνωση.

Τα εισιτήρια διατέθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές φάσεις, με κάθε κύκλο πωλήσεων να ολοκληρώνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το ίδιο συνέβη και στην τέταρτη και τελευταία φάση, με αποτέλεσμα να μην απομένει πλέον κανένα διαθέσιμο εισιτήριο.

All general public tickets for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by @etihad sold out 🚨 The extraordinary demand for the 2026 EuroLeague Final Four Athens Presented by Etihad has reached its ultimate peak, as all tickets made available to the general public,… pic.twitter.com/eOZpGjuAUZ — EuroLeague (@EuroLeague) April 20, 2026

Η Αθήνα ετοιμάζεται πλέον να φιλοξενήσει ένα ακόμη σπουδαίο μπασκετικό γεγονός, μπροστά σε γεμάτες εξέδρες.

Αναλυτικά αναφέρει στην ανακοίνωσή της Εuroleague…

Όλες οι λεπτομέρειες για τα εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, είναι διαθέσιμες στο euroleaguef4tickets.com.

Η άνευ προηγούμενου ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, έχει φτάσει στο απόγειό της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής κυκλοφορίας της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση, η τελευταία εναπομείνασα κατανομή εισιτηρίων στη Φάση 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την τελική κυκλοφορία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά σε μαζικούς αριθμούς, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσμονή για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη απήχηση του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέρα ??από αυτήν εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πωλήσεων, η έκδοση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι οπαδοί ενθαρρύνονται να παραμένουν συντονισμένοι στα επίσημα κανάλια της EuroLeague για περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση.

Θυμίζουμε ότι την Τρίτη διεξάγονται οι δύο αναμετρήσεις στα για playins, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να υποδέχεται τη Μονακό και την Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα από την πρώτη αναμέτρηση, αυτή των πράσινων, που θα πάρει τη νίκη θα περάσει στα playoffs και εκεί θα αντιμετωπίσει την Βαλένθια.

Από το άλλο ματς, η ομάδα που θα ηττηθεί αποκλείεται, ενώ αυτή που θα νικήσει θα παίξει το δεύτερο εισιτήριο από τα playins για τα playoffs σε ένα ματς με τον ηττημένο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μονακό. Το ματς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή και η ομάδα που θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.