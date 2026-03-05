Το ιρανικό drone, που προκάλεσε πανικό σε όλη την Κύπρο και χτύπησε τη βρετανική αεροπορική βάση, χτύπησε τελικά το υπόστεγο της βάσης όπου εκεί σταθμεύουν τα άκρως άπορρητα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, κάτι που αποκάλυψε η βρετανική The Sun.

Ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου υποστήριξε ότι οι ζημιές από την επίθεση στη βάση RAF στο Ακρωτήρι ήταν «ελάχιστες».

Ωστόσο, φωτογραφία που εξασφάλισε η εφημερίδα δείχνει μια τεράστια τρύπα περίπου 3 μέτρων στο πλάι ενός υπόστεγου που φιλοξενεί αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη Lockheed U-2.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το drone χτύπησε το υπόστεγο λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής και εξερράγη προκαλώντας μια μεγάλη έκρηξη.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχθηκε ότι ένα υπόστεγο χτυπήθηκε, αφού του παρουσιάστηκαν τα στοιχεία, ωστόσο τόνισε ότι οι ζημιές ήταν «περιορισμένες».