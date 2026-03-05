Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Βρετανός ηγέτης ξεκαθάρισε πως η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση σε αιτήματα συμμάχων για περαιτέρω συνδρομή, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την προσήλωση της κυβέρνησής του στη σταθερότητα και την αποτροπή μιας γενικευμένης κλιμάκωσης.

Παρά την αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας, ο Στάρμερ εμφανίστηκε αμετακίνητος στην απόφασή του να μη συμμετάσχει το Ηνωμένο Βασίλειο στα επιθετικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός τόνισε πως η συγκεκριμένη επιλογή ήταν εσκεμμένη και υπαγορευμένη από το εθνικό συμφέρον, επαναβεβαιώνοντας τη διαχρονική θέση του Λονδίνου για την επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης. Στόχος παραμένει η δέσμευση της Τεχεράνης για εγκατάλειψη των πυρηνικών της φιλοδοξιών μέσω της διπλωματικής οδού, την οποία η Βρετανία θεωρεί ως τη μοναδική βιώσιμη προοπτική για την παγκόσμια ασφάλεια.

Απευθυνόμενος στους πολίτες που ανησυχούν για την τύχη οικείων τους και τις επιπτώσεις στην οικονομία, ο Στάρμερ δεσμεύτηκε πως η κυβέρνηση θα «σταθεί ακλόνητη» στις βρετανικές αξίες και αρχές, ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ενδεχομένως ασκηθούν για αλλαγή στάσης. Η ενίσχυση της δύναμης των Typhoon στο Κατάρ λειτουργεί ως αμυντική δικλείδα ασφαλείας, ενώ η αποφυγή άμεσης εμπλοκής σε επιθετικές ενέργειες αντανακλά τη στρατηγική επιλογή του Λονδίνου να λειτουργήσει ως παράγοντας εκτόνωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι η πρώτη κυβερνητικά ναυλωμένη πτήση από το Ομάν αναχώρησε πριν από λίγα λεπτά. Όπως δήλωσε, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ναυλωμένες πτήσεις για τη μεταφορά Βρετανών πολιτών.

Παράλληλα, η British Airways θα εκτελεί καθημερινές εμπορικές πτήσεις από το Ομάν. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 4.000 Βρετανοί έχουν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις από τα United Arab Emirates, ενώ άλλες επτά πτήσεις αναμένεται να αναχωρήσουν αργότερα σήμερα.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει ελικόπτερα Wildcat με δυνατότητες αντιμετώπισης drones αύριο στην Κύπρο, ενώ το πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναπτύσσεται στη Μεσόγειο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις United States να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για την πραγματοποίηση «αμυντικών επιχειρήσεων». Όπως τόνισε: «Θα διατηρήσουμε αυτή την ασπίδα πάνω από τους Βρετανούς πολίτες στην περιοχή και τους συμμάχους μας».

Σημείωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση εργάζεται καθημερινά για να ενισχύσει τα μέτρα προστασίας και να απομακρύνει πολίτες από την περιοχή του Κόλπου. Μέχρι στιγμής, περισσότεροι από 140.000 άνθρωποι στην περιοχή έχουν δηλώσει την παρουσία τους στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου, ιδιαίτερα στις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου και στις δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεργαστεί με τις βιομηχανίες που επηρεάζονται, καθώς και με διεθνείς συμμάχους, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει το σωστό σχέδιο για να μειώσει την εξάρτησή του από ασταθείς ενεργειακές αγορές και να δημιουργήσει μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι είναι «λυπηρό» το γεγονός ότι ορισμένοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη γεωπολιτική κατάσταση για να διχάσουν την κοινωνία. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επικοινωνεί με κοινότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιαίτερα με εβραϊκές και μουσουλμανικές κοινότητες, ώστε να διασφαλιστεί ότι λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι «πρέπει να σταθούμε ενωμένοι σε αυτή τη στιγμή», σημειώνοντας ότι οι φοβισμένοι Βρετανοί πολίτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην περιοχή προέρχονται από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο, όπως και οι ένοπλες δυνάμεις που εργάζονται για την προστασία τους.

Η άδεια για τη χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ ήταν «απόφαση όλων των υπουργών»

O Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι η άδεια για χρήση των βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ ήταν «απόφαση όλων των υπουργών». Είπε ότι η αναφορά πως υπήρξε αίτημα των ΗΠΑ την Παρασκευή δεν είναι αληθής, καθώς δεν είχε υποβληθεί συγκεκριμένο αίτημα μέχρι το Σάββατο το απόγευμα.

Την Παρασκευή, «δεν υπήρχε συγκεκριμένη απόφαση να ληφθεί», εξήγησε ο πρωθυπουργός. Η απόφαση έπρεπε να ληφθεί όταν έφτασε το αίτημα, το οποίο ήρθε το Σάββατο το απόγευμα.

Ο Στάρμερ ανέφερε ότι οι ανώτεροι υπουργοί εξέτασαν τις λεπτομέρειες με τις ΗΠΑ την επόμενη μέρα και τελικά έλαβαν ομόφωνη απόφαση την Κυριακή, την οποία ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν η ειδική σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου έχει «καταστραφεί», μετά την κριτική του Τραμπ ότι ο Στάρμερ «δεν είναι ο Τσώρτσιλ», ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε: «Η ειδική σχέση λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Συνεργαζόμαστε στην περιοχή, οι ΗΠΑ και η Βρετανία συνεργάζονται για την προστασία τόσο των ΗΠΑ όσο και της Βρετανίας σε κοινές βάσεις όπου βρισκόμαστε από κοινού».

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ολοκλήρωσε την ομιλία του, αναφέροντας ότι ενώ ο Τραμπ είναι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, «εγώ, ως Βρετανός πρωθυπουργός, είμαι αυτός που λαμβάνει τις αποφάσεις που θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Δεν υπάρχει τίποτα αμφιλεγόμενο σε αυτό».