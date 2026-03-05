Ένα μεγάλο χτύπημα του Ιράν σε αμερικανική βάση στο Κατάρ, όπου βρίσκονταν περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, φέρεται να αποτράπηκε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με το CNN.

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο, το πρωί της περασμένης Δευτέρας – την ώρα που το Ιράν περνούσε στην αντεπίθεση μετά τα χτυπήματα ΗΠΑ και Ισραήλ – δύο ιρανικά βομβαρδιστικά τύπου Su-24 απογειώθηκαν με στόχο να πλήξουν την αμερικανική βάση al-Udeid και τη μεγάλη εγκατάσταση φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στόχος ήταν να πληγούν στρατηγικές τοποθεσίες, ενώ τα αεροσκάφη έφτασαν μόλις δύο λεπτά μακριά από τον προορισμό τους, όπως ανέφεραν πηγές που ενημερώθηκαν για την επιχείρηση.

Κατάρριψη από μαχητικό του Κατάρ

Τα ιρανικά αεροσκάφη ταυτοποιήθηκαν οπτικά και φωτογραφήθηκαν να μεταφέρουν βόμβες και καθοδηγούμενα πυρομαχικά. Η αεροπορία του Κατάρ εξέδωσε προειδοποίηση μέσω ραδιοφώνου, χωρίς να λάβει απάντηση.

🇶🇦🇮🇷 Qatari F-15 takes out two Iranian jets minutes from striking Al-Udeid A Qatari F-15QA reportedly shot down a pair of Iranian Su-24 attack aircraft on Monday after they were detected skimming the Persian Gulf at low altitude heading straight for Al-Udeid Air Base. Officials… https://t.co/krdspqRF37 pic.twitter.com/n45S8yBwH9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 5, 2026

Όταν τα ιρανικά Su-24 κατέβηκαν σε ύψος 80 ποδιών για να αποφύγουν τον εντοπισμό από ραντάρ, η αεροπορία του Κατάρ τα θεώρησε εχθρικά και τα κατέρριψε. Ένα μαχητικό F-15 του Κατάρ αναχαίτισε τα ιρανικά αεροσκάφη έπειτα από σύντομη αερομαχία. Τα συντρίμμια κατέληξαν σε θαλάσσιες περιοχές του Κατάρ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του πληρώματος.

Η πρώτη επιχείρηση με επανδρωμένα αεροσκάφη

Η επιχείρηση αυτή αποτέλεσε την πρώτη φορά που η Ιρανική Επαναστατική Φρουρά χρησιμοποίησε επανδρωμένα αεροσκάφη για επίθεση σε γειτονική χώρα, μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Μέχρι σήμερα, οι ιρανικές επιθέσεις είχαν πραγματοποιηθεί με πυραύλους και drones.

Παράλληλα, ήταν η πρώτη φορά που η αεροπορία του Κατάρ συμμετείχε σε αερομαχία, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη ένταση στην περιοχή.

Ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ενημέρωση, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά Καταριανοί πιλότοι κατέρριψαν ιρανικά βομβαρδιστικά καθ’ οδόν προς τη βάση al-Udeid.

Αντιδράσεις από τον πρωθυπουργό του Κατάρ

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Αλ Θάνι, κατηγόρησε το Ιράν για προσπάθεια πρόκλησης ζημιών στους γείτονές του, επιχειρώντας να εμπλέξει το Κατάρ σε έναν πόλεμο που δεν το αφορά.

Το περιστατικό αυτό εντάσσεται στη συνέχεια μιας σειράς ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και drones σε αραβικές χώρες του Κόλπου, καθώς το Ιράν απαντά στις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην επικράτειά του.

Αν και οι περισσότερες επιθέσεις έχουν αναχαιτιστεί, ορισμένοι Αμερικανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από ιρανικούς πυραύλους που κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα και να πλήξουν μονάδα στο Κουβέιτ.

