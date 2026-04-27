Δικαστήριο του Μονάχου απάλλαξε διανομέα δεμάτων από την υποχρέωση να πληρώσει τα έξοδα επισκευής πολυτελούς αυτοκινήτου, στο οποίο είχε καταφύγει για να γλιτώσει από σκυλιά πελάτη. Η υπόθεση, που έγινε γνωστή σήμερα, αφορά περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024 στη Βαυαρία.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο διανομέας βρέθηκε σε ιδιωτική ιδιοκτησία σε μικρή πόλη βόρεια του Μονάχου. Όταν άνοιξε η πόρτα, τρόμαξε από δύο σκυλιά Δαλματίας και ένα μικρότερο σκυλί και, σε μια αυθόρμητη αντίδραση, πήδηξε στο καπό μιας Πόρσε Καγιέν για να προστατευθεί.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποστήριξε ότι προκλήθηκαν ζημιές ύψους άνω των 2.700 ευρώ και ζήτησε αποζημίωση τόσο από τον διανομέα όσο και από τον εργοδότη του. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή, κρίνοντας ότι η αντίδραση του διανομέα ήταν απολύτως κατανοητή.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τα σκυλιά “βρίσκονταν ακόμη σε απόσταση τριών ή τεσσάρων μέτρων” και “δεν ήταν επιθετικά”, αλλά η διαφυγή του διανομέα κρίθηκε δικαιολογημένη.

Το δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι ο ιδιοκτήτης “γνώριζε” την επικείμενη επίσκεψη του διανομέα και “θα αναμένονταν ευλόγως” να έχει ελέγξει καλύτερα τα τρία σκυλιά του, τα οποία “διαθέτουν από κοινού δυναμική αγέλης”.

Τέλος, το δικαστήριο εξέφρασε “αμφιβολίες” για το αν οι ζημιές που παρουσιάστηκαν στις φωτογραφίες προκλήθηκαν πράγματι από το συγκεκριμένο περιστατικό.