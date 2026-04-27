Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο Χίλτον της Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια του Δείπνου των Ανταποκριτών με τον Ντόναλντ Τραμπ, η αίθουσα άδειασε γρήγορα από τον κόσμο. Ωστόσο, κάποιοι παρευρισκόμενοι παρέμειναν ατάραχοι, συνεχίζοντας να απολαμβάνουν το φαγητό τους ή να παίρνουν μπουκάλια αλκοόλ από τα τραπέζια.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (25/04), όταν ο 31χρονος Κόουλ Άλεν επιτέθηκε σε αστυνομικούς, σε μικρή απόσταση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το χάος, οι κάμερες κατέγραψαν ορισμένους καλεσμένους που παρέμειναν ψύχραιμοι και συνέχισαν κανονικά το δείπνο τους.

Λίγο μετά το περιστατικό, φωτογραφίες δείχνουν μια γυναίκα με μπλε φόρεμα, μια άλλη με κόκκινο και έναν άνδρα με σμόκινγκ να ποζάρουν κρατώντας ένα μπουκάλι κρασί. Σε άλλη εικόνα, μία κυρία φαίνεται να πλησιάζει και να παίρνει ένα μπουκάλι σαμπάνια και ένα ακόμη κρασί από το τραπέζι.

«Καθόμουν δίπλα στην Πρώτη Κυρία. Τότε άκουσα έναν θόρυβο και νόμιζα πως ήταν δίσκος που έπεσε. Θέλω να ευχαριστήσω για τη στάση της την Πρώτη Κυρία καθώς ήταν μία τρομερά τραυματική εμπειρία για εκείνη. Η Μελάνια κατάλαβε ότι κάτι γινόταν, ήξερε τι γινόταν, μου είπε ‘αυτός είναι ένας άσχημος ήχος’. Μας φυγάδευσαν όπως και τους υπόλοιπους», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του για το συμβάν.

Μέσα σε αυτή την ένταση, ξεχώρισε η στάση του βουλευτή των Δημοκρατικών Τζέιμι Ράσκιν, ο οποίος κάλυψε με το σώμα του την Κέρι Κένεντι, κόρη του δολοφονημένου υποψηφίου για την προεδρία Ρόμπερτ Φ. Κένεντι.

Τέλος, μετά το επεισόδιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες αναζωπυρώθηκε η συζήτηση για το πώς ο 31χρονος που σύμφωνα με συμμαθητές του θεωρούνταν ιδιοφυΐα – εξελίχθηκε σε έναν βίαιο σκοπευτή.