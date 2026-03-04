Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποχωρήσουν άμεσα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προειδοποίηση αφορά όλους τους υπηκόους των ΗΠΑ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εμιράτο του Κόλπου. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα X, «στις 3 Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη […]