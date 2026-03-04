  • Στόχος του ιρανικού πυραύλου ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο λένε τώρα οι Τούρκοι
  • Βρετανικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ.
  • ΗΠΑ – Ιράν – στρατιωτικές επιχειρήσεις: Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να «πλήττουν προοδευτικά βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος».
  • Διεύρυνση της σύγκρουσης: Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό. Παράλληλα, τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ιρανικό πύραυλο που διέσχιζε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και κατευθυνόταν «προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας».
  • Αύξηση των θυμάτων: Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την Human Rights Activists News Agency, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Επιχείρηση εκκένωσης: Οι ΗΠΑ έχουν «κλείσει πρεσβείες σε τρεις χώρες», έχουν μειώσει το διπλωματικό τους προσωπικό στην περιοχή και «προειδοποίησαν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν ασφαλείς αεροδιαδρόμους με γειτονικά κράτη, καθώς «οι χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους υπηκόους τους».
  • Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες πέντε ημέρες έχει ξεπεράσει τους 1.000. Οι συγκρούσεις, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες και καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
  • Καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος εκτοξευμένος από το Ιράν καταστράφηκε από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο. Όπως δήλωσαν οι τουρκικές αρχές, ο στόχος του πυραύλου δεν έγινε άμεσα γνωστός.

Live blog με όλες τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

