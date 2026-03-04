- Στόχος του ιρανικού πυραύλου ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο λένε τώρα οι Τούρκοι
- Βρετανικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα στα στενά του Ορμούζ.
- ΗΠΑ – Ιράν – στρατιωτικές επιχειρήσεις: Ο πρόεδρος του Μικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν να «πλήττουν προοδευτικά βαθύτερα στο ιρανικό έδαφος».
- Διεύρυνση της σύγκρουσης: Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό. Παράλληλα, τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ιρανικό πύραυλο που διέσχιζε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και κατευθυνόταν «προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας».
- Αύξηση των θυμάτων: Πάνω από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με την Human Rights Activists News Agency, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
- Επιχείρηση εκκένωσης: Οι ΗΠΑ έχουν «κλείσει πρεσβείες σε τρεις χώρες», έχουν μειώσει το διπλωματικό τους προσωπικό στην περιοχή και «προειδοποίησαν τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν». Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν ασφαλείς αεροδιαδρόμους με γειτονικά κράτη, καθώς «οι χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους εγκλωβισμένους υπηκόους τους».
- Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των νεκρών από τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες πέντε ημέρες έχει ξεπεράσει τους 1.000. Οι συγκρούσεις, που συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες απώλειες και καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.
- Καθώς η σύγκρουση εξαπλώνεται στην περιοχή, η Τουρκία ανακοίνωσε ότι βαλλιστικός πύραυλος εκτοξευμένος από το Ιράν καταστράφηκε από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο. Όπως δήλωσαν οι τουρκικές αρχές, ο στόχος του πυραύλου δεν έγινε άμεσα γνωστός.
Ιράν: Η Τεχεράνη επιταχύνει τις διαδικασίες για τον διορισμό νέου ανώτατου ηγέτη
Το Ιράν προσπαθεί να διορίσει νέο ανώτατο ηγέτη το συντομότερο, παρά την απειλή του Ισραήλ πως ο διάδοχος του Χαμενεΐ κινδυνεύει. Ο Αχμάντ Χαταμί τόνισε ότι η απόφαση μπορεί να καθυστερήσει λόγω της πολεμικής κατάστασης.
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ καλεί τους Αμερικανούς να αποχωρήσουν άμεσα
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κατάρ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να αποχωρήσουν άμεσα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προειδοποίηση αφορά όλους τους υπηκόους των ΗΠΑ που διαμένουν ή ταξιδεύουν στο εμιράτο του Κόλπου. Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα X, «στις 3 Μαρτίου, το Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τους μη […]
ΗΑΕ: Ανοίγουν ασφαλείς εναέριοι διάδρομοι – Έως 48 πτήσεις την ώρα και σχέδιο επαναπατρισμού
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξαν ασφαλείς εναέριους διαδρόμους σε συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου, με τρέχουσα δυνατότητα διαχείρισης έως και 48 πτήσεων ανά ώρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας και Τουρισμού, Abdulla bin Touq Al Marri, σε κυβερνητική ενημέρωση την Τρίτη. Ο υπουργός δήλωσε: «Η χωρητικότητα, με βάση τις διαθέσιμες έκτακτες αεροπορικές διαδρομές, ανέρχεται […]
Reuters: Υποβρύχιο των ΗΠΑ επιτέθηκε στην ιρανική φρεγάτα ανοικτά της Σρι Λάνκα – Φόβοι για περισσότερους από 140 αγνοούμενους
Αμερικανικό είναι το υποβρύχιο που βύθισε την ιρανική φρεγάτα σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του πρακτορείου Reuters.