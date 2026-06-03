Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον παραμένουν ανοιχτές, αν και δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εξετάζουν τα «κείμενα» που έχουν ανταλλάξει, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα μπορούσε να προκαλέσει επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή «σε μεγάλη κλίμακα». Αυτή η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα πλήξουν τα νότια προάστια της Βηρυτού το προπύργιο της Χεζμπολάχ εάν υπάρξουν επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος.