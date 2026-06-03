Το μέγεθος των καταστροφών που προκάλεσαν τα ιρανικά drones στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ αποκαλύπτεται μέσα από επίσημα οπτικά ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Στο σχετικό βίντεο καταγράφεται ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών, Σεΐχης Φαχάντ Γιουσούφ Σαούντ αλ-Σαμπάχ, να πραγματοποιεί αυτοψία στις πληγείσες εγκαταστάσεις.

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يتفقد مبنى الركاب (T1) في مطار الكويت الدولي عقب تعرضه لعدوان إيراني آثم في إطار المتابعة الميدانية المستمرة قام معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بجولة تفقدية على مبنى الركاب (T1)… pic.twitter.com/mZgkRDjXDO — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 3, 2026

Οι εικόνες αποτυπώνουν εκτεταμένες ζημιές στον τερματικό σταθμό επιβατών (Terminal 1), ενώ ο Υπουργός εμφανίζεται να συνομιλεί με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης και τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή της επίθεσης.

Τεχεράνη: «Πλήγματα αυτοάμυνας κατά των αμερικανικών διευκολύνσεων»

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη επιχειρεί να δικαιολογήσει τη φονική επίθεση, με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, να δηλώνει κατηγορηματικά ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πραγματοποίησαν «πλήγματα αυτοάμυνας». Σύμφωνα με τον Ιρανό διπλωμάτη, στο στόχαστρό βρέθηκαν τοποθεσίες τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν προκειμένου «να επιτίθενται στην εμπορική ναυτιλία και να παραβιάζουν την εκεχειρία».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί έστειλε ένα αυστηρό μήνυμα προς τη Δύση και τους συμμάχους της στην περιοχή, προειδοποιώντας:

«Κάθε εχθρική ενέργεια θα αντιμετωπίζεται με άμεση και αποφασιστική απάντηση. Όσα απέτυχαν να πετύχουν οι κυρώσεις και ο πόλεμος, δεν πρόκειται να κερδηθούν με περισσότερο πόλεμο».

Το βίντεο-καρφί για τον ρόλο του Κουβέιτ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών συνόδευσε τη δήλωσή του με ένα σύντομο βίντεο από παλαιότερες δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Ρούμπιο εμφανίζεται να εξαίρει τη στάση των συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι οι σύμμαχοί μας στην περιοχή ήταν εξαιρετικά συνεργάσιμοι, ορισμένοι μάλιστα με πολύ επιθετικό τρόπο, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Κουβέιτ ήταν φανταστικό». Με αυτή την κίνηση, η Τεχεράνη θέλησε να αναδείξει τον ρόλο του Κουβέιτ ως βασικού αρωγού των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή της Τεχεράνης, οι πυραυλικές επιθέσεις και τα πλήγματα με drones εναντίον των αμερικανικών βάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς και η επιχείρηση εναντίον πλοίου κοντά στο Στενό του Ορμούζ, αποτελούσαν άμεση απάντηση στη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί υποστήριξε ότι η αμερικανική πλευρά χρησιμοποίησε πύραυλο Hellfire για να ακινητοποιήσει ένα πετρελαιοφόρο υπό σημαία Μποτσουάνας, το οποίο κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ —τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν— γεγονός που πυροδότησε τα ιρανικά αντίποινα.