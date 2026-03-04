Σειρήνες ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης (4/3) στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, καθώς και κυπριακά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το προσωπικό της βρετανικής βάσης έλαβε μήνυμα για απειλή σε εξέλιξη με την προτροπή: «Μείνετε σε εσωτερικό χώρο».

Αναλυτικά το μήνυμα γράφει τα εξής:

«Για τους κατοίκους Ακρωτηρίου μόνο

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή για την ασφάλεια. Παρακαλείστε να παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και στη θέση σας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από στιβαρά, ανθεκτικά έπιπλα. Παρακαλείστε να αναμένετε περαιτέρω οδηγίες.»

Στα αγγλικά:

“For Akrotiri Residents only

There is an ongoing security threat. Please remain indoors and stay in place until further official notice. Move away from windows and take cover behind or beneath substantial, solid furniture. Please await further instructions.”

Σύμφωνα με το philenews, έγκυρες πηγές των Βάσεων κάνούν λόγο για ύποπτο αντικείμενο τρία περίπου χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.