Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν στόχευσε αμερικανικό στρατιωτικό πλοίο στη Θάλασσα του Ομάν. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim, το ιρανικό ναυτικό άνοιξε πυρ κατά αμερικανικού στρατιωτικού σκάφους, το οποίο σύμφωνα με την Τεχεράνη λειτουργούσε ως «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» και πλησίαζε τα ιρανικά χωρικά ύδατα στη Θάλασσα του Ομάν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε απάντηση αμερικανικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών εμπορικών πλοίων. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι υπήρξε «παραβίαση των κανονισμών των Στενών του Ορμούζ» από την αμερικανική πλευρά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη αντίδραση από την Ουάσιγκτον σχετικά με το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον παραμένουν ανοιχτές, αν και δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.