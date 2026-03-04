Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι η οργάνωσή του δεν πρόκειται να παραδοθεί, όποιες θυσίες κι αν απαιτηθούν. Η τοποθέτηση αυτή έγινε στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

«Η υπομονή έχει και όρια» τόνισε ο Κάσεμ, απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του και υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της οργάνωσης να συνεχίσει τον αγώνα της.

Στην ομιλία του, που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό κανάλι της Χεζμπολάχ, ο Κάσεμ ανέφερε ότι «η Χεζμπολάχ και η ισλαμική αντίστασή της απαντούν στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση και αυτό είναι νόμιμο δικαίωμά της (…) Είναι επιλογή μας να τους αντιμετωπίσουμε μέχρι την ύστατη θυσία και δεν θα παραδοθούμε».

Ο ηγέτης της οργάνωσης χαρακτήρισε το Ισραήλ «υπαρξιακή απειλή», επισημαίνοντας πως οι πρόσφατες επιθέσεις στο Λίβανο αποτελούν, όπως είπε, μια «προμελετημένη επίθεση».

Καταλήγοντας, ο Κάσεμ υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ επιδιώκει τον τερματισμό της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο.