Η Ισπανία διαψεύδει κατηγορηματικά τις δηλώσεις της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα συμφώνησε να συνεργαστεί στρατιωτικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε σε συνέντευξή του στο ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER ότι «η θέση μας δεν έχει αλλάξει» και ότι η Ισπανία παραμένει σταθερή στην πολιτική της «όχι στον πόλεμο».

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μια μέρα μετά την πρόταση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβληθεί εμπορικό εμπάργκο στη Μαδρίτη λόγω της άρνησής της να επιτρέψει στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις κοινές ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία.

«Κατά την άποψή μου, τις τελευταίες ώρες, συμφώνησαν να συνεργαστούν με τον αμερικανικό στρατό», δήλωσε η Λέβιτ για την Ισπανία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

BREAKING: White House on Spain: I think they heard Trump’s message yesterday loud and clear. They have agreed to cooperate with the U.S. military. The U.S. military is coordinating with their counterparts in Spain. pic.twitter.com/kdcHXP3VKK — Clash Report (@clashreport) March 4, 2026

Ξεκινώντας την ενημέρωση, η Λέβιτ επανέλαβε τον τετραπλό στόχο των στρατιωτικών επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωναμε αυτόν, η κυβέρνηση επιδιώκει:

να καταστρέψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος

να «εξοντώσει» την παρουσία του ιρανικού ναυτικού στην περιοχή

να διαλύσει τους τρομοκράτες που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για επιθέσεις κατά των αμερικανικών συμμαχικών δυνάμεων και έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της περιοχής

να αποτρέψει το Ιράν από την περαιτέρω ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

«Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι μέχρι στιγμής η επιχείρηση Epic Fury έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία», είπε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, οι ΗΠΑ έχουν δει τις αναφορές με βάση τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο γιος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα του πολέμου, εμφανίζεται ως φαβορί για να τον διαδεχθεί και οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρακολουθούν στενά αυτήν την εξέλιξη.

Ο Λευκός Οίκος επέμεινε πάντως ότι «το τρομοκρατικό ιρανικό καθεστώς θα εξολοθρευτεί πλήρως» και ότι η Τεχεράνη «θα πληρώσει για τα εγκλήματά της».

Αναφερόμενη στη χρονική στιγμή που επελέγη για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, η Λέβιτ είπε ότι το τηλεφώνημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έπαιξε ρόλο στο χονοδιάγραμμα. Επίσης, οι πληροφορίες για την τοποθεσία όπου βρισκόταν ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ επηρέασαν την απόφαση για το πλήγμα στο οποίο σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης.

Η Λέβιτ σημείωσε ότι η πιθανότητα αποστολής χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν δεν αποτελεί, σε αυτήν τη φάση, μέρος του σχεδίου.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι οι Αμερικανοί στηρίζουν τα στρατιωτικά πλήγματα στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος είναι αρκετά έξυπνος για να διαβάζει πέρα από τους κύριους τίτλους των fake news, που συντάσσονται από ανθρώπους σε αυτήν την αίθουσα, ότι οι ενέργειές του ήταν αδικαιολόγητες. Πρόκειται για ένα αδίστακτο τρομοκρατικό καθεστώς που απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους συμμάχους μας και τον λαό μας εδώ και 47 χρόνια και ο αμερικανικός λαός είναι αρκετά έξυπνος για να το γνωρίζει αυτό», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος είπε επίσης ότι ο Τραμπ θα παραστεί στην επιστροφή των έξι Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με το Ιράν. Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.