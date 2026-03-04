Σε δήλωση του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας αναφέρεται ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το Ιράν και πέρασε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας, κατευθύνθηκε προς τον τουρκικό εναέριο χώρο. Ο πύραυλος εξουδετερώθηκε εγκαίρως από δυνάμεις αεράμυνας του ΝΑΤΟ που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το υπουργείο επιβεβαίωσε ότι το θραύσμα που εντοπίστηκε προήλθε από το πυραυλικό σύστημα που πραγματοποίησε την αναχαίτιση. Επαναλήφθηκε πως δεν σημειώθηκαν απώλειες ή τραυματισμοί.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται: «Η αποφασιστικότητά μας και η ικανότητά μας να διασφαλίζουμε την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών μας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο». Το υπουργείο τόνισε ότι η Τουρκία, ενώ παραμένει υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, είναι έτοιμη να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητα και τον εναέριο χώρο της με κάθε αναγκαίο μέτρο.

Επισημάνθηκε επίσης ότι «το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια παραμένει κατοχυρωμένο».

Έκκληση για αυτοσυγκράτηση και συνεργασία με το ΝΑΤΟ

Η ανακοίνωση καλεί όλες τις πλευρές να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Παράλληλα, τονίζεται ότι η Άγκυρα συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της.

Ο Επικεφαλής Επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν δήλωσε ότι ο πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και πέρασε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας καταστράφηκε από τα συστήματα αεράμυνας του ΝΑΤΟ πριν εισέλθει πλήρως στον τουρκικό εναέριο χώρο. Τμήμα πυραύλου έπεσε σε ανοιχτή περιοχή Ντόρτιολ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ο Ντουράν πρόσθεσε ότι οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, σε πλήρη συντονισμό. Επανέλαβε πως κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία της εθνικής ασφάλειας θα ληφθεί χωρίς δισταγμό.

BREAKING: According to Turkey’s Ministry of Defense, a ballistic missile launched from Iran was detected heading toward Turkish airspace and was intercepted by NATO air and missile defense forces. pic.twitter.com/A7DqA98mi2 — GeoInsider (@InsiderGeo) March 4, 2026

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr