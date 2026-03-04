Η Τελετή για τον Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, που είχε αρχικά προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 το βράδυ (18:30 GMT) σήμερα, αναβλήθηκε «λόγω της αναμενόμενης πρωτοφανούς προσέλευσης», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Όπως σημείωσε το ιρανικό δίκτυο, «η τελετή αποχαιρετισμού για τον μαρτυρήσαντα Ιμάμη αναβάλλεται· η νέα ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα». Η απόφαση ελήφθη μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ σε αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις το περασμένο Σαββατοκύριακο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και μαζική κινητοποίηση πολιτών σε όλη τη χώρα.

