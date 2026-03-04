Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του Αλί Χαμενεΐ, εξελέγη από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ.

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το 88μελές όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις του.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ.

Ο Μοτζτάμπα Χοσεϊνί Χαμενεΐ γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στο Ιράν και είναι ο μεγαλύτερος από τα έξι παιδιά του Αλί Χαμενεΐ. Μεγάλωσε σε έντονα θρησκευτικό περιβάλλον, καθώς η οικογένειά του διατηρούσε στενούς δεσμούς με το ιρανικό καθεστώς μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι. Από νεαρή ηλικία εντάχθηκε στις γραμμές των δυνάμεων που συμμετείχαν στον Ιρανο-Ιρακινό Πόλεμο (1980–88), αποκτώντας εμπειρία και επαφές που θα καθόριζαν τη μετέπειτα πορεία του.

Αν και δεν κατείχε επίσημη δημόσια θέση για πολλά χρόνια, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέπτυξε ισχυρές διασυνδέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), την πλέον επιδραστική στρατιωτική και πολιτική δύναμη της χώρας. Η στενή σχέση του με τον πατέρα του και η επιρροή του στο IRGC τον καθιστούν σημαντικό παράγοντα στο πολιτικό παρασκήνιο του Ιράν.

Φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2005 και ιδιαίτερα σε εκείνες του 2009, όταν κατηγορήθηκε ότι συνέβαλε στη χειραγώγηση των αποτελεσμάτων και στην καταστολή των διαδηλώσεων της λεγόμενης Πράσινης Κίνησης. Ο 57χρονος θεωρείται μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και ισχυρές μορφές της ιρανικής πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ.

Η επιλογή του από την Ιρανή Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων (Assembly of Experts) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς συγκρούεται με την αρχή του συστήματος που απορρίπτει την «κληρονομική διαδοχή». Το σώμα αυτό αποτελείται από 88 κληρικούς, οι οποίοι εκλέγονται τυπικά από τον λαό κάθε οκτώ χρόνια, αν και στην πράξη δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο όσοι θεωρούνται πλήρως πιστοί στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Εμπλοκή σε πολιτικές διαμάχες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει κατηγορηθεί ότι άσκησε καθοριστική επιρροή σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις. Στις εκλογές του 2005 και του 2009 λέγεται ότι υποστήριξε ενεργά τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, συμβάλλοντας στη στρατηγική του και στην εκλογική του επιτυχία.

Μετά την αμφιλεγόμενη επανεκλογή του Αχμαντινετζάντ το 2009, ο Μοτζτάμπα φέρεται να διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην καταστολή της λεγόμενης Πράσινης Κίνησης, όταν χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους καταγγέλλοντας νοθεία και ζητώντας πολιτικές μεταρρυθμίσεις.

Οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε τμήματα της ιρανικής κοινωνίας, ενώ η δημόσια εικόνα του επιβαρύνθηκε από τις κατηγορίες περί παραβίασης εκλογικών διαδικασιών και καταστολής κινητοποιήσεων.

