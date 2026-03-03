Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ εξελέγη από το Συμβούλιο των Εμπειρογνωμόνων νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον Μοτζταμπά Χοσεϊνί Χαμενεΐ.

Η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν, το 88μελές όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του επόμενου Ανώτατου Ηγέτη της χώρας, συνεδρίασε διαδικτυακά, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε εγκαταστάσεις του.

Mojtaba Hosseini Khamenei, an Iranian politician, cleric, and eldest son of Ayatollah Ali Khamenei, has been elected the next Supreme Leader of Iran under pressure from the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), according to Iran International. pic.twitter.com/QBvTEkJCx5 — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές έπληξαν το συγκρότημα της Συνέλευσης Εμπειρογνωμόνων στην Τεχεράνη τη Δευτέρα, και την Τρίτη, η ισραηλινή στρατιωτική εκπρόσωπος Έφι Ντεφρίν επιβεβαίωσε ένα πλήγμα στο συγκρότημα στο Κομ.

Δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της συνέλευσης στο κτίριο κατά τη στιγμή της επιδρομής, σύμφωνα με το Fars.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας ο Ανώτατος Ηγέτης (Rahbar) επιλέγεται από τη Συνέλευση των Ειδικών. Η Συνέλευση αποτελείται από 88 ισλαμικούς νομικούς (μουτζταχίντ). Τα μέλη της εκλέγονται κάθε 8 χρόνια μέσω λαϊκής ψηφοφορίας. Έχει τη συνταγματική αρμοδιότητα τόσο να διορίζει όσο και — θεωρητικά — να παύει τον Ανώτατο Ηγέτη.

Ωστόσο, στην πράξη οι υποψήφιοι για τη Συνέλευση πρέπει πρώτα να εγκριθούν από το Συμβούλιο των Φρουρών.

Το Συμβούλιο των Φρουρών ελέγχει την «ιδεολογική και θρησκευτική καταλληλότητα» των υποψηφίων. Το ίδιο το Συμβούλιο διορίζεται εν μέρει άμεσα και εν μέρει έμμεσα από τον εκάστοτε Ανώτατο Ηγέτη.

Έτσι, παρότι θεσμικά η διαδικασία εμφανίζεται εκλογική και συνταγματικά κατοχυρωμένη, το σύστημα είναι δομημένο ώστε να διασφαλίζει τη συνέχεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και της αρχής του Velayat-e Faqih (Επιτροπεία του Ισλαμικού Νομικού).

Ο ίδιος ο Αλί Χαμενεΐ επιλέχθηκε από τη Συνέλευση το 1989, μετά τον θάνατο του Ρουχολάχ Χομεϊνί.