Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι κάθε ηγέτης που θα οριστεί από το ιρανικό καθεστώς για να διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ θα αποτελέσει «ξεκάθαρο στόχο εξόντωσης».

«Κάθε ηγέτης που θα διοριστεί από το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς για να συνεχίσει το σχέδιο καταστροφής του Ισραήλ, να απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ελεύθερο κόσμο, καθώς και τις χώρες της περιοχής, και να καταπιέζει τον ιρανικό λαό, θα είναι ένας ξεκάθαρος στόχος για εξόντωση», ανέφερε ο Κατζ σε δήλωσή του.

Ο Ισραηλινός υπουργός πρόσθεσε: «Δεν έχει σημασία ποιο είναι το όνομά του ή πού κρύβεται».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί «με πλήρη ισχύ» σε συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους, προκειμένου να αποδυναμώσει τις δυνατότητες του ιρανικού καθεστώτος και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε ο ιρανικός λαός να το ανατρέψει και να το αντικαταστήσει.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr