Συναγερμός έχει σημάνει στις ακτές της Σρι Λάνκα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν στο Reuters πηγές του ναυτικού και του υπουργείου Άμυνας της χώρας, ένα πολεμικό πλοίο του Ιράν δέχθηκε επίθεση από υποβρύχιο. Το περιστατικό άφησε πίσω του αγνοούμενους και τραυματίες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 101 άτομα αγνοούνται και 78 έχουν τραυματιστεί από το πλήγμα στη φρεγάτα IRIS Dena. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές της Σρι Λάνκα παρακολουθούν στενά την κατάσταση στα χωρικά τους ύδατα.

Νωρίτερα, τοπικές Αρχές είχαν κάνει λόγο για διάσωση 32 «βαριά τραυματισμένων» ναυτικών που επέβαιναν στη φρεγάτα, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του νησιού. Ο υπουργός Άμυνας της Σρι Λάνκα επισήμανε ότι το πλοίο έχει βυθιστεί, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες της επίθεσης.

Η ιρανική φρεγάτα, στην οποία επέβαιναν 180 μέλη πληρώματος, είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, κινητοποιώντας τις ναυτικές δυνάμεις της περιοχής και προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον για το περιστατικό.

