Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιχειρεί να περιορίσει τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον ενεπλάκη στον πόλεμο με το Ιράν επειδή το Ισραήλ επρόκειτο να επιτεθεί στην Ισλαμική Δημοκρατία, με ή χωρίς την αμερικανική συμμετοχή.

Την ώρα που η Ουάσιγκτον δυσκολεύεται να παρουσιάσει συνεκτικά τους λόγους της στρατιωτικής εμπλοκής της με τον στενότερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο στο Κογκρέσο προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Αντιδράσεις σημειώθηκαν τόσο από στελέχη της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών όσο και από μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε τις επιχειρήσεις επειδή θεώρησε πως το Ιράν διαπραγματευόταν με κακή πίστη για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος έκρινε αναγκαία την καταστροφή των ιρανικών πυραυλικών υποδομών.

«Όχι, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ έσυρε τον Τραμπ σε πόλεμο εναντίον του Ιράν», δήλωσε μέσω X η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, επιχειρώντας να διαψεύσει τις ερμηνείες των δηλώσεων του υπουργού.

Λίγο αργότερα, ο αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά τη συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο, υποστήριξε ότι το Ιράν επρόκειτο να «επιτεθεί πρώτο». Χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις, πρόσθεσε πως «ανάγκασε» το Ισραήλ να προχωρήσει, επισημαίνοντας: «Το Ισραήλ ήταν έτοιμο. Και εμείς ήμασταν έτοιμοι».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μεταβεί πρόσφατα στις ΗΠΑ για να πείσει τον πρόεδρο Τραμπ σχετικά με την ανάγκη στρατιωτικής δράσης, επικαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που συνιστούσε το Ιράν για τη χώρα του.

Ο κ. Ρούμπιο, ενημερώνοντας ηγέτες του Κογκρέσου τη Δευτέρα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενήργησαν λόγω «άμεσης απειλής» επίθεσης από το Ιράν. «Ξέραμε ότι το Ισραήλ επρόκειτο να περάσει στη δράση και ότι αυτό θα οδηγούσε σε επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων», είπε, προσθέτοντας πως η προληπτική επίθεση απέτρεψε μεγαλύτερες απώλειες.

Επανερχόμενος στο Κογκρέσο την Τρίτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για διαστρέβλωση των δηλώσεών του, υπενθυμίζοντας ότι η επιχείρηση «θα έπρεπε να γίνει ούτως ή άλλως» ώστε να καταστραφούν οι ιρανικές πυραυλικές δυνατότητες.

«Όχι, σας το είπα, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς», τόνισε, ενώ για το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης δήλωσε: «Ο πρόεδρος ανέλαβε δράση τη στιγμή που μας πρόσφερε τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας».

Στελέχη των Ρεπουμπλικανών, όπως ο γερουσιαστής Τομ Κότον, επικεφαλής της επιτροπής πληροφοριών, αντέδρασαν έντονα, σημειώνοντας πως «κανένας δεν σπρώχνει ή σέρνει τον πρόεδρο Τραμπ πουθενά».

Αντιδράσεις και πολιτικές προεκτάσεις

Ο ισχυρισμός περί «άμεσης απειλής» βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη νομιμότητα του πολέμου που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η δημοκρατική αντιπολίτευση κατηγόρησε τον πρόεδρο για στρατιωτική δράση χωρίς έγκριση του Κογκρέσου και χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Παράλληλα, οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο θεωρήθηκαν από στελέχη των Δημοκρατικών ως απόδειξη ότι το Ισραήλ «έθεσε τις αμερικανικές δυνάμεις σε κίνδυνο επιμένοντας να επιτεθεί στο Ιράν».

Η πρώην βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, εξέχουσα μορφή του κινήματος MAGA, δήλωσε μέσω X ότι «πλέον δεν είμαστε έθνος που διχάζεται στη δεξιά και στην αριστερά, αλλά έθνος που διχάζεται ανάμεσα σε αυτούς που θέλουν να διεξάγουμε πολέμους για λογαριασμό του Ισραήλ κι αυτούς που απλά θέλουν ειρήνη».

Στην προεκλογική του εκστρατεία το 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσελκύσει μερίδα της αμερικανικής δεξιάς ζητώντας τον τερματισμό των στρατιωτικών επεμβάσεων στο εξωτερικό. Ωστόσο, η νέα πολεμική σύγκρουση προκαλεί εντάσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Το Κογκρέσο αναμένεται εντός της εβδομάδας να εξετάσει ψηφίσματα για τον περιορισμό των εξουσιών του προέδρου Τραμπ όσον αφορά τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων, αν και η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία θεωρείται απίθανο να επιτρέψει την υιοθέτησή τους.