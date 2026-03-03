Προκάλεσε αλγεινή εντύπωση σε όλα τα Μέσα της Βρετανίας η απαξιωτική αναφορά του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος την Τρίτη στον Λευκό Οίκο τον γερμανό καγκελάριο, Φρ. Μερτς, δεν έκρυψε τον θυμό του για την αρχική άρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παραχωρήσει τις βάσεις του στις ΗΠΑ ώστε να διευκολυνθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Τέτοιος ήταν ο εκνευρισμός του Τραμπ και η απορία του που ο Στάρμερ αρνήθηκε να συμμορφωθεί αμέσως προς το αμερικανικό αίτημα, ώστε αναφώνησε, «ε, δεν έχουμε να κάνουμε διαπραγμάτευση και με τον Τσώρτσιλ, δα..!»

Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να χωνευτεί χωρίς διαταραχές στο Λονδίνο, κατά πολλούς Άγγλους πολιτικούς ανταποκριτές, και η απουσία απάντησης από την Ντάουνιγκ Στριτ, το επιβεβαιώνει.

Τι συνέβη στον Λευκό Οίκο;

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την έντονη δυσαρέσκειά του προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, επικρίνοντας ιδιαίτερα τη στάση του Λονδίνου απέναντι στις πρόσφατες επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Αναφερόμενος στη συμφωνία του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Το νησί αυτό για το οποίο διαβάσατε, η μίσθωση, για κάποιο λόγο, έγινε μια μίσθωση του νησιού και κάποιος ήρθε και του το πήρε». Πρόσθεσε ότι χρειάστηκαν «τρεις ή τέσσερις ημέρες για να βρεθεί πού μπορούμε να προσγειωθούμε», σημειώνοντας πως θα ήταν πιο βολικό να προσγειωθούν εκεί αντί να πετάξουν «πολλές επιπλέον ώρες».

«Είμαστε πολύ έκπληκτοι. Δεν πρόκειται για τον Ουίνστον Τσώρτσιλ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Τα νησιά Τσάγκος, γνωστά επισήμως ως Βρετανικό Έδαφος του Ινδικού Ωκεανού, βρίσκονται στον Ινδικό Ωκεανό και τελούν υπό βρετανικό έλεγχο από τις αρχές του 19ου αιώνα.

Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε στηρίξει τη συμφωνία, ο Τραμπ κάλεσε πρόσφατα τον Στάρμερ να ακυρώσει τη συμφωνία που προβλέπει την παραχώρηση κυριαρχίας του εδάφους στο Μαυρίκιο, με αντάλλαγμα την καταβολή περίπου 101 εκατ. λιρών ετησίως για τη μίσθωση κοινής στρατιωτικής βάσης Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ στο μεγαλύτερο νησί.

Η διαφωνία για τις βάσεις και τα πλήγματα στο Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ επανέλαβε την απογοήτευσή του από τον Στάρμερ, μετά την απόφαση του Λονδίνου να μην επιτρέψει τη χρήση βρετανικών βάσεων για το πρώτο κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και της RAF Fairford στο Γκλούσεστερσαϊρ, αίτημα που ο Στάρμερ απέρριψε επικαλούμενος τα «μαθήματα του Ιράκ».

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας, αλλά καθήκον μου είναι να κρίνω τι εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας», είπε ο Στάρμερ στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η κατάσταση άλλαξε όταν η «εξωφρενική» απάντηση του Ιράν εξελίχθηκε σε «απειλή για τον λαό μας, τα συμφέροντά μας και τους συμμάχους μας».

Η ιρανική αντεπίθεση, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, έθεσε σε κίνδυνο Βρετανούς πολίτες στη Μέση Ανατολή, οδηγώντας στην απόφαση να επιτραπεί η χρήση των βάσεων για πλήγματα κατά των ιρανικών πυραυλικών υποδομών.

Σκληρές δηλώσεις και αλληλοκατηγορίες

Σε συνέντευξή του στη The Sun, ο Τραμπ συνέκρινε αρνητικά τη στάση του Στάρμερ με εκείνη της Γαλλίας και τη στήριξη του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. «Δεν υπήρξε βοηθητικός. Δεν περίμενα ποτέ να το δω αυτό από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αγαπάμε το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε, προσθέτοντας ότι η σχέση των δύο χωρών «δεν είναι πια αυτή που ήταν».

Ο Στάρμερ, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την απόφαση να μην επιτρέψει επιθετικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας: «Δεν πιστεύουμε στην αλλαγή καθεστώτος από τον αέρα. Κάθε ενέργεια του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να έχει νόμιμη βάση και σαφές σχέδιο».

Αντιδράσεις στο Λονδίνο

Ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Ντάρεν Τζόουνς, απέρριψε τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι ο Στάρμερ επιδιώκει να προσελκύσει μουσουλμάνους ψηφοφόρους, τονίζοντας ότι η Βρετανία ενεργεί «με γνώμονα το συμφέρον όλων των πολιτών της, ανεξαρτήτως πίστης». Επανέλαβε επίσης ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί «σε έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

Στο κοινοβούλιο, ο Στάρμερ ανέφερε πως το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει αεροσκάφη και επιτρέπει τη χρήση των βάσεών του για αμυντικούς σκοπούς, μετά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον συμμάχων δυνάμεων στην περιοχή. Επισήμανε ότι η RAF αναχαίτισε ιρανικό drone που στόχευε βάση συνασπισμού στο Ιράκ, ενώ δύο ακόμη drones εκτοξεύθηκαν κατά της βρετανικής βάσης στην Κύπρο, RAF Ακρωτήρι.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή