Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον στόχο της επιχείρησης μόνον αφού αυτή είχε ήδη ξεκινήσει: διαρκείς επιθέσεις με σκοπό την αποδυνάμωση των στρατηγικών και ασφαλιστικών δομών του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ηγεσίας του, έως ότου –όπως ανέφερε– ο ιρανικός λαός ανατρέψει το καθεστώς. Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα ρίσκο όχι μόνο στα πεδία μάχης, αλλά και στο εσωτερικό μέτωπο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η αμερικανική κοινή γνώμη, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, επιθυμούσε ο Τραμπ να επικεντρώσει τη δεύτερη θητεία του στα εσωτερικά ζητήματα και κυρίως στην οικονομία. Επειδή δεν ζήτησε εκ των προτέρων τη στήριξη του Κογκρέσου ή του αμερικανικού λαού, φέρει πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Αν η επιχείρηση στεφθεί με επιτυχία, ενδέχεται να ενισχυθεί πολιτικά στο εσωτερικό· αν αποτύχει, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρό πλήγμα στην εγχώρια ατζέντα του.

Το αβέβαιο μέλλον του Ιράν μετά τον πόλεμο

Το σχέδιο του Τραμπ για την επόμενη ημέρα στο Ιράν βασίζεται σε μια αδοκίμαστη υπόθεση: ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να ανατρέψει ένα βαθιά εδραιωμένο καθεστώς, ακόμη κι αν αυτό έχει αποδυναμωθεί. Η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά παραμένει αποφασισμένη να διατηρήσει την εξουσία της.

Απειλές και προκλήσεις στο αμερικανικό έδαφος

Υπάρχει, ωστόσο, και μια δεύτερη αδοκίμαστη υπόθεση: ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ασύμμετρες ενέργειες που ενδέχεται να εξαπολύσει η Τεχεράνη εντός των αμερικανικών συνόρων. Με δεδομένη την ιδιότυπη αντίληψη του Ιράν περί «συμμετρίας», η στοχοποίηση της ηγεσίας του από τον Τραμπ ενδέχεται να οδηγήσει σε προσπάθειες αντιποίνων κατά του ίδιου και κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας –η Μυστική Υπηρεσία, το FBI και η Αστυνομία του Καπιτωλίου– θα δοκιμαστούν έντονα τις επόμενες εβδομάδες, χωρίς περιθώρια για αποτυχία. Παράλληλα, το Ιράν αναμένεται να επιχειρήσει κυβερνοεπιθέσεις, δοκιμάζοντας τις αντοχές του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του ιδιωτικού τομέα και των αμερικανικών ψηφιακών αμυνών.

Οικονομικές επιπτώσεις και ανάγκη για εσωτερική στήριξη

Αν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν πλέον ελάχιστο πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενη αύξηση των τιμών ενέργειας θα μπορούσε να πλήξει την αμερικανική οικονομία. Το μήνυμα είναι σαφές: ο πόλεμος αυτός έχει και εσωτερικό μέτωπο, και ο Τραμπ χρειάζεται να βρει τρόπους ενίσχυσης της στήριξης στο εσωτερικό της χώρας.

Το άρθρο υπογράφεται από τον Thomas S. Warrick, μη μόνιμο ανώτερο συνεργάτη στο Scowcroft Middle East Security Initiative και πρώην αναπληρωτή βοηθό υπουργό για την πολιτική αντιμετώπισης της τρομοκρατίας στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

