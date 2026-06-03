Ένας άνδρας στο Ντόρτμουντ που φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό το απόγευμα της Τρίτης παραδόθηκε στις αρχές νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με ενημέρωση της αστυνομίας στο Γερμανικό Πρακτορείο. Ο άνδρας είχε οχυρωθεί σε διαμέρισμα μαζί με τις τρεις μικρές κόρες του.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, τα παιδιά είναι ασφαλή και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικράτησαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω τραυματισμούς.

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, ο ύποπτος, 51 ετών, πυροβόλησε έναν αστυνομικό πριν κλειστεί στο διαμέρισμά του μαζί με τα παιδιά του.

Ο αστυνομικός γλίτωσε τα χειρότερα χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του, το οποίο σταμάτησε τη σφαίρα. Η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, όπως διευκρίνισε η αστυνομία.

Στην περιοχή έσπευσαν άνδρες των ειδικών δυνάμεων και διαπραγματευτές με εμπειρία σε περιπτώσεις ομηριών, συμβάλλοντας στη λήξη της κρίσης. Η αστυνομία, που νωρίτερα έκανε λόγο για συνεχιζόμενη απειλή, ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο συναγερμός έληξε και πως ο γενικός πληθυσμός δεν διέτρεξε ποτέ κίνδυνο.

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν ασαφή. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει πληροφορίες της ταμπλόιντ Bild, σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας κρατούσε τα παιδιά του υπό «ομηρία».

Η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι ο άνδρας, υπήκοος Σερβίας, είχε προκαλέσει «επεισόδιο» σε εστιατόριο, αποπειράθηκε ληστεία, απείλησε θαμώνες και χρησιμοποίησε σπρέι πιπεριού εναντίον τους, προτού διαφύγει με αυτοκίνητο. Όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, φέρεται να πυροβόλησε μέσα από το όχημά του, τραυματίζοντας τον αστυνομικό.

Οι αρχές δεν έχουν προς το παρόν επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές, συνεχίζοντας την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.