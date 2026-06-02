Συναγερμός έχει σημάνει στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μετά τον πυροβολισμό αστυνομικού και πληροφορίες για ομηρία παιδιών.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται στην περιοχή Höchsten, με τις γερμανικές αρχές να έχουν αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στο σημείο.

Σύμφωνα με τη BILD, ένας άνδρας φέρεται να ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα και να κρατά δύο μικρά παιδιά ως ομήρους, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει αστυνομικό κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Πυροβόλησε αστυνομικό

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο σε εστιατόριο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να κρατούσε ρόπαλο, να απείλησε πελάτες και να έκανε χρήση σπρέι πιπεριού.

Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή. Όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν, ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε μέσα από το τζάμι του οχήματος, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με γερμανικά μέσα, φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, γεγονός που φαίνεται ότι απέτρεψε σοβαρότερο τραυματισμό.

Ταμπουρώθηκε σε σπίτι μαζί με δύο παιδιά που κρατά ομήρους

Μετά τον πυροβολισμό, ο άνδρας φέρεται να κατέφυγε σε κατοικία στην περιοχή Höchsten.

Εκεί, σύμφωνα με τη BILD, φέρεται να κρατά δύο παιδιά ως ομήρους, με τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας να βρίσκονται στο σημείο.

Οι γερμανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει πλήρως όλες τις λεπτομέρειες που μεταδίδονται για την ομηρία, ωστόσο έχουν επιβεβαιώσει ότι υπήρξε χρήση πυροβόλου όπλου και τραυματισμός αστυνομικού.

Αποκλεισμένη η περιοχή – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επί ποδός

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο επιχειρούν βαριά οπλισμένοι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ειδικές ομάδες ελέγχουν το κτίριο όπου έχει ταμπουρωθεί ο ύποπτος, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό προστασίας και βαλλιστικές ασπίδες.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση χωρίς να υπάρξει περαιτέρω κίνδυνος για τα παιδιά, τους κατοίκους ή τους αστυνομικούς.