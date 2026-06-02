Καραμπόλα σημειώθηκε στη Γαλλία το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου 2026 στην πόλη Αντίμπ, όταν μια νταλίκα βγήκε εκτός ελέγχου και έπεσε πάνω σε δεκάδες οχήματα. Οι σκηνές που ακολούθησαν θύμιζαν χάος, με τον πανικό να κυριαρχεί ανάμεσα σε οδηγούς και περαστικούς, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αυξάνεται συνεχώς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νταλίκα συγκρούστηκε με τουλάχιστον 23 αυτοκίνητα, μετατρέποντας τον δρόμο σε σκηνή βγαλμένη από ταινία τρόμου. Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 37 τραυματίες, ανάμεσά τους και τρεις αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο.

🇫🇷 📰 [ FRANCE ] Un énorme carambolage a fait au moins 37 blessés à Antibes. Le poids lourd aurait dévalé une pente sans freiner avant l’impact. (source : presse)#France pic.twitter.com/fRpAYRbX4e — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) June 2, 2026

Όπως μεταδίδουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός της νταλίκας φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματος. Οι αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν αμέσως μετά το τροχαίο και διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Antibes : un spectaculaire carambolage entre un poids lourd et une vingtaine de voitures, 37 blessés 📺 #LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/3AuwHM9GU1 — TF1Info (@TF1Info) June 2, 2026

Πολλά από τα εμπλεκόμενα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ διασώστες και πυροσβέστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν άτομα που παραμένουν παγιδευμένα στα αυτοκίνητά τους.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για νεκρούς.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, με 40 πυροσβέστες και 18 οχήματα να βρίσκονται στο σημείο. Ασθενοφόρα και αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της αποκατάστασης της κυκλοφορίας και της παροχής βοήθειας στους τραυματίες.