Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή του Μενιδίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα τρίχρονο κοριτσάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ παρέσυρε το παιδί, το οποίο εκείνη τη στιγμή περνούσε από πίσω.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 20:00 στη συμβολή των οδών Σαράντα Μαρτύρων και Μελούνας. Από τη σύγκρουση το κοριτσάκι τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την ανήλικη και τη μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι συνθήκες του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.