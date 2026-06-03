Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίας Ιερίας, Αγίου Υπατίου μάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Ιερία,

Ιέρεια,

Υπατία,

Υπατή,

Υπατούλα,

Πατούλα.

Οσία Ιερία

Δυστυχώς για τους μελετητές του Βίου της Αγίας Ιερείας (ή Ιερίας) δεν υπάρχει συναξαριακό υπόμνημα. Από το Συναξάριο της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως (10ος μ.Χ. αι.) και μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις συναξαριστών γνωρίζομε ότι ετελειώθη εν ειρήνη και ότι η μνήμη της ορίζεται να τιμάται στις 3 Ιουνίου εκάστου έτους.

Μοναδικό κατάλοιπο αναφοράς στο πρόσωπο της είναι το δίστιχο του Μηνολογίου:

«Ούσα φρονουσών του μέρους Ιερεία, νυμφώνος ουκ έμεινας έξω Κυρίου».