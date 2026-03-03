Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε απόψε δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής στρατιωτικής προστασίας σε τάνκερ που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Στόχος είναι η συγκράτηση των αυξανόμενων τιμών στην ενέργεια, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης να «πυρπολήσουν» κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει από το κρίσιμο αυτό σημείο για την παγκόσμια οικονομία.

Όπως έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social: «Άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, διέταξα την Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης Ανάπτυξης (DFC) να παρέχει, σε πολύ λογικές τιμές, πολιτική ασφάλιση κινδύνου και εγγυήσεις για τη χρηματοοικονομική ασφάλεια ολόκληρου του θαλάσσιου εμπορίου, ιδιαίτερα της ενέργειας, που διακινείται μέσω του Κόλπου. Αυτό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ναυτιλιακές γραμμές. Εάν είναι αναγκαίο, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει να συνοδεύει τα τάνκερ μέσω των Στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατόν. Ό,τι και αν συμβεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξασφαλίσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΗΠΑ είναι Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ -Περισσότερες ενέργειες θα ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

“Effective IMMEDIATELY, I have ordered the United States Development Finance Corporation (DFC) to provide, at a very reasonable price, political risk insurance and guarantees for the Financial Security of ALL Maritime Trade… If necessary, the United States Navy will begin… pic.twitter.com/pIJyFwL78j — The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026

Πηγή με γνώση των αμερικανικών σχεδιασμών ανέφερε στο Politico ότι εξετάζεται «στρατιωτική υποστήριξη για τις προμήθειες πετρελαίου και αερίου». Όπως είπε, υπάρχει ανησυχία πως οι ενεργειακές αγορές μπορεί να δεχθούν πιέσεις, καθώς η στρατιωτική εκστρατεία εντείνεται και επεκτείνεται γεωγραφικά. Η πρόσβαση στα Στενά του Ορμούζ θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, κυρίως από το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά δέκα δολάρια το βαρέλι από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Η άνοδος αυτή ήδη αντικατοπτρίζεται στις τιμές της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσιγκτον εξετάζει επίσης την πιθανότητα να καλύψει το κόστος της ασφάλισης που απαιτείται για να συνεχίσουν τα δεξαμενόπλοια να ταξιδεύουν μέσω των Στενών, τα οποία συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με την Αραβική Θάλασσα, ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν.

Το στρατηγικό πέρασμα και οι κίνδυνοι για το παγκόσμιο εμπόριο

Από τα Στενά του Ορμούζ περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και το 20% των θαλάσσιων φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Υπολογίζεται ότι έως και 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα διέρχονται από τη συγκεκριμένη δίοδο, με τις εναλλακτικές διαδρομές να είναι περιορισμένες.

Αν και τα Στενά παραμένουν τεχνικά ανοιχτά, οι ναυτικές ασφαλιστικές εταιρείες αυξάνουν τα ασφάλιστρα ή ακόμη και ακυρώνουν την κάλυψη για δεξαμενόπλοια που τα διασχίζουν. Η αβεβαιότητα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Συζητήσεις για στρατιωτική αποστολή

Πρώην αξιωματούχος Άμυνας, που γνωρίζει τις συνομιλίες, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο εξετάζει μια ναυτική αποστολή παρόμοια με προηγούμενες επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Τότε, οι ΗΠΑ είχαν αναπτύξει αεροπλανοφόρα και καταδρομικά για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, απέναντι σε απειλές από ομάδα συνδεδεμένη με το Ιράν.

«Ο πρόεδρος θα συναντηθεί με τους υπουργούς Ενέργειας και Οικονομικών και θα έχουν περισσότερα να μοιραστούν μετά τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Οι συνομιλίες αυτές αποτελούν ένδειξη ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει πλέον με αυξημένη σοβαρότητα την άνοδο των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου και καυσίμων, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν το περασμένο Σάββατο.

Κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή

Ήδη, το Κατάρ έχει διακόψει τη λειτουργία σημαντικής μονάδας εξαγωγής φυσικού αερίου, ενώ διυλιστήρια της Σαουδικής Αραβίας έχουν δεχθεί επιθέσεις. Το Ιράν, από την πλευρά του, έχει ανοίξει πυρ κατά πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει βυθίσει 11 ιρανικά πλοία από την έναρξη της κοινής επιχείρησης με το Ισραήλ. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να επικεντρώνονται πλέον στην αναχαίτιση πυραύλων της Τεχεράνης που θα μπορούσαν να απειλήσουν την πολιτική ναυσιπλοΐα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρουσιάσει σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, που προκλήθηκε από τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Αν και δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, τόνισε χαρακτηριστικά: «Θα καταστρέψουμε το Ναυτικό τους».