Η πριγκίπισσα Λεονόρ της Ισπανίας έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη γαλαζοαίματη της χώρας που ολοκλήρωσε τη στρατιωτική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών και πραγματοποίησε άλμα από στρατιωτικό αεροσκάφος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία της ως μελλοντικής αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βασιλικής οικογένειας, η κληρονόμος του ισπανικού θρόνου ολοκλήρωσε τη βασική εκπαίδευση αλεξιπτωτιστών στη Στρατιωτική Σχολή Αλεξιπτωτισμού στη Μούρθια. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη στρατιωτική της πορεία.

Η 20χρονη πραγματοποίησε με επιτυχία σειρά αλμάτων, ανάμεσά τους και ένα νυχτερινό άλμα τον Μάιο, προκειμένου να αποκτήσει το σήμα Cazador Paracaidista. Συμμετείχε στην εκπαίδευση μαζί με άλλους 50 δόκιμους, αποδεικνύοντας την αποφασιστικότητά της και την πειθαρχία της.

Οι πτώσεις με αλεξίπτωτο αποτελούν μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης που λαμβάνει η Λεονόρ στη Γενική Ακαδημία Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (AGA), όπου βρίσκεται στο τρίτο και τελευταίο έτος της εκπαίδευσης αξιωματικών. Η συμμετοχή της σε απαιτητικά προγράμματα καταδεικνύει την προετοιμασία της για τον μελλοντικό της ρόλο.

Ως κόρη του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ και της βασίλισσας Λετίθια, η Λεονόρ είναι η επόμενη στη σειρά διαδοχής του ισπανικού θρόνου. Με την άνοδό της, θα αναλάβει και τη θέση της αρχηγού των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως προβλέπει το ισπανικό Σύνταγμα.

Η πριγκίπισσα ξεκίνησε τη στρατιωτική της εκπαίδευση στην Ακαδημία Στρατού στη Σαραγόσα σε ηλικία 17 ετών. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Ναυτικό, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας αρκετών μηνών, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η 20χρονη περιγράφεται ως ντροπαλή αλλά ψύχραιμη, συνετή, αποφασιστική και καλά οργανωμένη, με εξαιρετική φυσική κατάσταση. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η παρουσία της αποτελεί παράδειγμα για τους νέους δόκιμους των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων.