Ανησυχία προκάλεσαν στη Νέα Υόρκη δύο ασυνήθιστες εμφανίσεις ανδρών που αναδύθηκαν από φρεάτια στο Μπρούκλιν τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας έρευνα της NYPD. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές, δεν φαίνεται οι παράξενες αυτές κινήσεις να σχετίζονται με κάτι εγκληματικό.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας και το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης έδειξε ότι τα περιστατικά συνδέονται με ανθρώπους που ψάχνουν για αντικείμενα αξίας τα οποία μπορεί να έχουν καταλήξει τυχαία στο αποχετευτικό σύστημα της πόλης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

🚨Who Are the Men Emerging From New York’s Sewers at 2 A.M.? Videos showing random groups of men climbing out of New York City manholes in the middle of the night have gone viral, and of course the internet has filled in the blanks. The NYPD says there’s no threat to the public… pic.twitter.com/khQbkJBOGe — Skywatch Signal (@UAPWatchers) June 2, 2026

Η πρακτική αυτή, γνωστή ως αστική αναζήτηση πολύτιμων αντικειμένων – όπως νομίσματα, πορτοφόλια, μέταλλα ή κοσμήματα – είναι πιο διαδεδομένη σε άλλες χώρες, προσέθεσαν οι πηγές.

Και τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής, όταν ομάδες ανδρών εντοπίστηκαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από φρεάτια στο Μπρούκλιν, το ένα στην περιοχή Williamsburg και το άλλο στο Gravesend, σύμφωνα με την αστυνομία.

Παρότι οι δύο παράνομες «καταβάσεις» στο υπόγειο δίκτυο είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά και συνέβησαν σε απόσταση περίπου πέντε μιλίων, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν έχει ακόμα διαπιστωθεί αν σχετίζονται μεταξύ τους.

Οι σκηνές που καταγράφηκαν στις κάμερες

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Flatbush Scoop, στο περιστατικό του Gravesend ένας άνδρας φαίνεται να αφαιρεί το καπάκι φρεατίου στη McDonald Avenue και να το τοποθετεί στο πεζοδρόμιο ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

NYC manhole ‘mole people’ have plundered sewer for lost treasures for decades https://t.co/GaHLP1BKdT pic.twitter.com/vypyQLvI8e — New York Post (@nypost) June 1, 2026

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας αναδύεται κρατώντας φακό, ακολουθούμενος από έξι ακόμη άτομα, σε μια σκηνή που θύμιζε «κλόουν που βγαίνουν από μικρό αυτοκίνητο», όπως σχολιάστηκε στο ρεπορτάζ.

Μερικοί από αυτούς φορούσαν γαλότσες και αδιάβροχα, τα οποία αφαίρεσαν στο πεζοδρόμιο, πριν πετάξουν τα αντικείμενά τους σε τρία αυτοκίνητα που τους περίμεναν κοντά.

Την ίδια νύχτα, σύμφωνα με το Williamsburg 360, άλλη ομάδα ανδρών καταγράφηκε να σηκώνει καπάκι φρεατίου στη Hayward Street και Bedford Avenue γύρω στη 1 τα ξημερώματα και να βγαίνει από το ίδιο σημείο περίπου στις 3:40 π.μ., πριν αποχωρήσει με όχημα.

Αντιδράσεις και υποψίες των κατοίκων

Η αναστάτωση άφησε τους κατοίκους της περιοχής προβληματισμένους. «Είμαι εδώ 15 χρόνια, ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο», δήλωσε ο 66χρονος Roufat Kafarov, ιδιοκτήτης του καταστήματος ABM Furniture κοντά στο φρεάτιο του Gravesend. «Αυτό είναι τρελό», πρόσθεσε.

Άλλοι γείτονες αμφισβήτησαν την εκδοχή ότι οι άνδρες έψαχναν για χαμένα κοσμήματα. «Δεν πιστεύω το κομμάτι με τα κοσμήματα», είπε η 84χρονη Carol Ellen, εργαζόμενη απέναντι από το φρεάτιο στο συνεργείο Tommy’s Auto Repair. «Κοσμήματα εκεί κάτω; Κάτι δεν πάει καλά», συμπλήρωσε.

Η ίδια εξέφρασε φόβους ότι οι άνδρες μπορεί να είχαν κακόβουλες προθέσεις, επισημαίνοντας πως και οι δύο περιοχές έχουν έντονη εβραϊκή παρουσία και ότι ίσως επρόκειτο για ενέργεια με αντισημιτικά κίνητρα. Η αστυνομία, πάντως, δεν έχει αφήσει να εννοηθεί κάτι τέτοιο, αν και – όπως ανέφερε η Ellen – «είναι κάτι που περνά από το μυαλό του κόσμου».

«Υπάρχουν Σύριοι Εβραίοι εδώ και Ορθόδοξοι Εβραίοι εκεί πάνω», είπε. «Είναι πολύ εβραϊκές συνοικίες και στις δύο πλευρές. Μπορεί να έχει σχέση με τη θρησκεία».

Άλλοι κάτοικοι υπέθεσαν ότι οι άνδρες ίσως προσπαθούσαν να ανοίξουν δίοδο προς κάποια επιχείρηση ή τράπεζα. «Προσπαθούν να μπουν σε επιχειρήσεις ή στις τράπεζες. Υπάρχει μια TD Bank στον Kings Highway και μια Chase στη γωνία», δήλωσε η 37χρονη Olga G.

«Είναι υπερβολικός κόπος για λίγα κοσμήματα», πρόσθεσε με χιούμορ. «Εκτός αν κάποιος ληστεύει κοσμήματα και τα πετάει εκεί για να τα κρύψει. Αν είναι κάτι καλό, θέλω κι εγώ μέσα».