Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα χαρακτήρισε τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής, αντιδρώντας στην απειλή της Ουάσιγκτον για νέους επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με έγγραφο του Γραφείου του Αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR), που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα, προτείνεται η επιβολή δασμών ύψους 25% σε βραζιλιάνικα προϊόντα. Η πρόταση βασίζεται σε «έρευνα» που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2025 σχετικά με τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» της χώρας.

Το νέο επεισόδιο στις διμερείς σχέσεις σημειώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Λούλα με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, η οποία είχε χαρακτηριστεί από τις δύο πλευρές ως θετική.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο, έχοντας βασικό αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόσφατα, ο Φλάβιο Μπολσονάρου επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον, όπου συναντήθηκε με τον αμερικανό πρόεδρο και τον Μάρκο Ρούμπιο. Ο Λούλα απέδωσε στον Ρούμπιο την ευθύνη για την απειλή επιβολής νέων δασμών, υποστηρίζοντας ότι ο αμερικανός υπουργός είναι «θανάσιμος εχθρός» της Κούβας και άλλων λατινοαμερικανικών κρατών.

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος κατηγόρησε τον Φλάβιο Μπολσονάρου για «προδοτική» στάση, λέγοντας ότι «ζήτησε από ξένη χώρα να αναμιχθεί στις υποθέσεις της Βραζιλίας». Ο ίδιος ο γερουσιαστής διέψευσε την κατηγορία, δηλώνοντας σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι είχε «ζητήσει ρητώς» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο να μην επιβληθούν νέοι δασμοί στις βραζιλιάνικες εταιρείες, προσθέτοντας πως η αμερικανική ηγεσία «δεν εμπιστεύεται τον Λούλα».

Ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social φωτογραφίες από τη συνάντησή του με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, τον οποίο χαρακτήρισε «ευφυή νέο που αγαπά πολύ τη χώρα του».

Την ίδια περίοδο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απόφαση να χαρακτηρίσει δύο βραζιλιάνικες συμμορίες ως ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μπραζίλια. Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση εξέφρασε φόβους ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιθανή αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

Το 2025, η Ουάσιγκτον είχε ήδη επιβάλει υψηλούς πρόσθετους δασμούς σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» εις βάρος του Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος εκτίει ποινή 27 ετών κατ’ οίκον για απόπειρα πραξικοπήματος.

Οι δασμοί εκείνοι είχαν εν μέρει αρθεί μετά την πρώτη συνάντηση των προέδρων Λούλα και Τραμπ τον Οκτώβριο στη Μαλαισία, γεγονός που τότε είχε θεωρηθεί ένδειξη αποκλιμάκωσης των εντάσεων.