Το καλοκαίρι ξεκινά με ένα σημαντικό πακέτο οικονομικών ελαφρύνσεων και ρυθμίσεων, το οποίο αναμένεται να ξεδιπλωθεί σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι επτά άξονες του σχεδίου επικεντρώνονται σε δύο μέτωπα. Από τη μία πλευρά, στην άμεση, έστω και περιορισμένη, οικονομική ενισχύση μέσω επιδομάτων και της συγκράτησης των τιμών στα καύσιμα κίνησης, και από την άλλη, στην παροχή νέων εργαλείων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν οι νέες ευκαιρίες ένταξης σε δόσεις για οφειλές προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και οι στοχευμένες αλλαγές για την προστασία της κύριας κατοικίας, οι οποίες φιλοδοξούν να αποτρέψουν τον κίνδυνο των πλειστηριασμών για τους πιο ευάλωτους.

1. Παράταση στην επιδότηση diesel

Η απόφαση να διατηρηθεί η κρατική στήριξη απευθείας στην αντλία συνδέεται άμεσα με την ανάγκη να συγκρατηθεί το λειτουργικό κόστος των μεταφορών, προτού αυτό μετατοπιστεί στις τελικές τιμές των καταναλωτικών αγαθών και των υπηρεσιών. Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου για τον τρέχοντα μήνα φέρνει μαζί της μια σημαντική διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση υποχωρεί στα 15 λεπτά το λίτρο, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τα 20 λεπτά που ίσχυαν μέχρι τα τέλη Μαΐου. Η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί στην πράξη, καθώς η αγορά καλείται να απορροφήσει αυτή τη διαφορά των 5 λεπτών χωρίς να επιτρέψει νέο κύκλο ανατιμήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

2. Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί μια εφάπαξ οικονομική «ένεση» που στοχεύει στην άμεση στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού και θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Το βασικό πλεονέκτημα του μέτρου είναι η απλοποίηση της διαδικασίας, καθώς η πίστωση των 150 ευρώ για κάθε παιδί θα γίνει χωρίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Ωστόσο, η οριζόντια αυτή παροχή δεν αφορά το σύνολο των φορολογούμενων, καθώς το νομοσχέδιο θέτει συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια και προϋποθέσεις. (Διαβάστε ΕΔΩ τα κριτήρια). Προϋπόθεση αποτελεί η ορθή δήλωση τραπεζικού λογαριασμού (IBAN).

3. Έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων – Δεύτερη ευκαιρία για παλιά χρέη

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, με την έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις, στοχεύει στην αποσυμφόρηση ενός τεράστιου όγκου «κόκκινων» οφειλών που συσσωρεύτηκαν τα προηγούμενα έτη. Δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, «παγώνοντας» παράλληλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης (κατασχέσεις, πλειστηριασμούς). Ωστόσο, η ρύθμιση συνοδεύεται από συγκεκριμένους «κόφτες» και αυστηρές προϋποθέσεις που περιορίζουν την περίμετρο των δικαιούχων. (Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τι περιλαμβάνεται). Αφορά αποκλειστικά βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και οι οποίες παρέμεναν εντελώς αρρύθμιστες κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 21ης Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι οι νεότερες υποχρεώσεις τους έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί.

4. Διεύρυνση εξωδικαστικού μηχανισμού

Η συγκεκριμένη παρέμβαση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρεί να δώσει μόνιμη λύση σε εκατοντάδες χιλιάδες μικροοφειλέτες, με οφειλές 5.000 ευρώ και άνω, που μέχρι σήμερα βρίσκονταν αποκλεισμένοι από την πλατφόρμα. Μέσω του εξωδικαστικού οι οφειλέτες θα μπορούν να εξοφλούν χρέη προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ σε έως και 240 μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο ορίζεται στο 3%, ενώ προβλέπεται ακόμη και «κούρεμα» οφειλών. (Διαβάστε ΕΔΩ τις 3 μεγάλες παγίδες του εξωδικαστικού μηχανισμού). Ωστόσο, το «κούρεμα» της βασικής οφειλής, καθώς και η διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων, δεν γίνονται οριζόντια. Προκύπτουν αυτόματα από το υπολογιστικό εργαλείο της πλατφόρμας, το οποίο λαμβάνει υπόψη την περιουσιακή κατάσταση, τα εισοδήματα και τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης του οφειλέτη.

5. «Ξεπάγωμα» τραπεζικών λογαριασμών

Το μέτρο με το «ξεπάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών οι πολίτες θα μπορούν να ανακτήσουν την πρόσβαση στα χρήματά τους εφόσον καταβάλουν το 25% της συνολικής οφειλής και το εναπομείναν 75% του χρέους πρέπει υποχρεωτικά να ενταχθεί σε ενεργό σχήμα δόσεων. Η διευκόλυνση παρέχεται μία μόνο φορά και συνδέεται με τη συνεπή τήρηση της ρύθμισης.

6. Στοχευμένη προστασία πρώτης κατοικίας

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εισάγει μια σημαντική αλλαγή στη φιλοσοφία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς αποσυνδέει τη διάσωση του σπιτιού του οφειλέτη από τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία. Η ρύθμιση θα βασίζεται στην εμπορική αξία του ακινήτου και στην πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερα «κουρέματα» χρεών και χαμηλότερες δόσεις. (Διαβάστε ΕΔΩ πώς προστατεύεται με τη νέα ρύθμιση η πρώτη κατοικία).

7. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων σχεδιάστηκε ως το έσχατο καταφύγιο για τους πλήρως αδύναμους ιδιοκτήτες, προκειμένου να αποφύγουν την άμεση έξωση από τα σπίτια τους, μετατρέποντάς τους ωστόσο από ιδιοκτήτες σε ενοικιαστές. Το άνοιγμα της μοναδικής δεσμευτικής προσφοράς την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα κρίνει αν το εγχείρημα θα προχωρήσει επιτέλους σε φάση υλοποίησης ή αν θα χρειαστεί περαιτέρω νομοθετική αναθεώρηση.