Με φρίκη και οργή το πανελλήνιο παρακολουθεί την υπόθεση της δολοφονίας 39χρονης γυναίκας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα, την ώρα που στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, η σορός της γυναίκας έφερε 45 μαχαιριές, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι προσπάθησε να προστατευτεί μέσα στο διαμέρισμα όπου σημειώθηκε το έγκλημα.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει η μαρτυρία της αδελφής του θύματος, η οποία δήλωσε στον ΑΝΤ1 πως της στέρησε «τον μοναδικό μου άνθρωπο μετά τη μάνα μου και τον πατέρα μου», υπογραμμίζοντας ότι οι γονείς τους δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Ο 41χρονος ισχυρίζεται ότι προηγήθηκε συμπλοκή, πως ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να κρατά μαχαίρι, το οποίο της απέσπασε κατά τη διάρκεια πάλης, πριν αρχίσει να τη μαχαιρώνει.

Οι Αρχές αμφισβητούν την εκδοχή αυτή, καθώς ο κατηγορούμενος δεν φέρει τραύματα που να παραπέμπουν σε άμυνα ενώ απορία προκαλεί το γεγονός ότι τα δύο κορίτσια, ηλικίας 6 και 10 ετών, δεν άκουσαν τίποτα από την επίθεση, παρότι οι φωνές της μητέρας τους ακούγονταν στη γειτονιά. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν λάβει ουσία που προκάλεσε βαθύ ύπνο.

Στο σπίτι εντοπίστηκε συσκευασία ηρεμιστικών, ενώ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις στα δύο παιδιά για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν ίχνη ουσιών στον οργανισμό τους.

Η 39χρονη είχε ενημερώσει συμμαθητές της στη σχολή χορού για την κακοποίηση που δεχόταν

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η 39χρονη είχε κάνει γνωστά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε σε φίλους της από τη σχολή χορού, αναφέροντας παθολογική ζήλια, σοβαρά προβλήματα και περιστατικά ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της. Είχε μάλιστα προειδοποιήσει τους φίλους της ότι αν δεν ερχόταν σε μάθημα, αυτό θα οφειλόταν στη δύσκολη κατάσταση που βίωνε.

Οι συμμαθητές της απευθύνθηκαν στην αστυνομία, όταν παρατήρησαν την απουσία της, κάτι που οδήγησε σε έρευνα. Αν και οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξε επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, οι αστυνομικοί τότε επισκέφτηκαν την οικία της οικογένειας.

Η γυναίκα είχε αρνηθεί τότε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, αναφέρθηκε ότι το εν λόγω περιστατικό ήταν καταγεγραμμένο, όπως και ένα άλλο περιστατικό στο Κέντρο Συμβουλευτικής Καλαμάτας, όπου η ίδια είχε ζητήσει βοήθεια τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και για να απεγκλωβιστεί από την κατάσταση.

Σημειώνεται πως σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης, ενώ αύριο, Πέμπτη (04/06) αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.