«Έκοψε τα πόδια» του Ρεζά Παχλαβί, ο αμερικανός πρόεδρος το απόγευμα της Τρίτης, όπου υποδέχτηκε στον Λευκό Οίκο τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβήτησε την ικανότητα του τελευταίου γιου του Σάχη, που ζει εξόριστος από το 1979, να κυβερνήσει το Ιράν αν και γνωρίζει πως ο Παχλαβί έζησε όλη του τη ζωή με την ελπίδα και την προσδοκία οι συμπατριώτες του να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς και να τον καλέσουν να επιστρέψει στην Τεχεράνη.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε αν θεωρεί τον Ρεζά Παχλαβί πιθανή επιλογή για τη μελλοντική ηγεσία της χώρας.

Απαντώντας, ο πρόεδρος εμφανίστηκε ευγενικός, σημειώνοντας ότι, ενώ «κάποιοι τον συμπαθούν», θεωρεί πως το καλύτερο σενάριο θα ήταν «κάποιος που βρίσκεται ήδη εκεί» να αναλάβει την εξουσία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στον Παχλαβί. Σε συνέντευξή του στο Reuters τον Ιανουάριο, είχε δηλώσει ότι δεν είναι σίγουρος «πώς θα λειτουργούσε μέσα στη δική του χώρα».

«Δεν γνωρίζω αν η χώρα του θα αποδεχόταν την ηγεσία του», είχε προσθέσει τότε. «Αν το έκαναν, φυσικά, θα ήταν εντάξει για μένα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ αναμένεται να προκαλέσουν ανησυχία σε Ιρανούς που επιθυμούν την αποκατάσταση της δυναστείας των Παχλαβί, σχεδόν 47 χρόνια μετά την ανατροπή της κατά την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Ωστόσο, άλλοι αναλυτές έχουν εκφράσει παρόμοιες απόψεις με τον πρόεδρο, αμφισβητώντας κατά πόσο ο Παχλαβί —ο οποίος ζει στην εξορία από την εποχή της επανάστασης— θα μπορούσε να αναλάβει αποτελεσματικά τη διακυβέρνηση μιας χώρας που δεν έχει δει εδώ και δεκαετίες.

Να σημειωθεί ότι ο Ιρανός ηγέτης της αντιπολίτευσης Ρεζά Παχλαβί, εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν που εκδιώχθηκε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Επανάστασης του 1979, δήλωσε πριν λίγες μέρες ότι έχει έρθει «η ώρα για μια ισχυρή, σταθερή μετάβαση». Όπως ανέφερε στην εκπομπή “Fox Sunday Morning Futures”, ο ίδιος ηγείται αυτής της διαδικασίας.

Έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δεν αποτελεί «το τέλος», καλώντας παράλληλα τους Ιρανούς να «ανατρέψουν» το καθεστώς.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο λαός πρέπει να προετοιμαστεί για μια «ευρεία και αποφασιστική παρουσία στους δρόμους» και κάλεσε τους πολίτες να φωνάζουν συνθήματα από τα σπίτια τους τη νύχτα.

Ο Παχλαβί είχε προηγουμένως απευθύνει έκκληση προς τους Ιρανούς αξιωματούχους να «παραδοθούν» και προς τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους για να «υπερασπιστούν το μεγάλο έθνος του Ιράν» και όχι τη «δημοκρατία του εγκλήματος», προκειμένου να τερματιστεί γρηγορότερα ο «εφιάλτης».

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, ο Παχλαβί αναδείχθηκε σε εξέχουσα μορφή της αντιπολίτευσης, με διαδηλωτές σε ορισμένες περιοχές να φωνάζουν το όνομά του.