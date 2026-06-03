Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Ουκρανίας έπληξε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο Μόσχας–Συμφερόπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, προκαλώντας τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό έντεκα άλλων.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην ουκρανική περιφέρεια του Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Στο Γενακίγεβο, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε ένα λεωφορείο Μόσχας–Συμφερόπολης· σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, επτά άμαχοι σκοτώθηκαν. Ένδεκα άλλοι άνθρωποι υπέστησαν τραύματα και όλοι δέχονται τις απαραίτητες φροντίδες», ανέφερε στο Telegram ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της τοπικής διοίκησης που έχει διορίσει η Ρωσία.

Η ρωσική Κρατική Ανακριτική Επιτροπή ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατική επίθεση», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε δηλώσεις της εκπροσώπου της Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι 354 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν τη νύχτα πάνω από τη Ρωσία. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Λένινγκραντ, Αλεξάντρ Ντροζντένκο, έκανε λόγο για κατάρριψη 50 drones μόνο στην περιοχή του.

Την ίδια στιγμή, στην Ουκρανία, στην πόλη της Χερσώνας, μια 86χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της ύστερα από επίθεση ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης, Γιάροσλαβ Σάνκο.