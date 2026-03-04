Το Ιράν και οι γείτονές του, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ασύμμετρη εξίσωση κόστους στην αεράμυνα. Παρά την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα των Εμιράτων στην αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων και drones, το οικονομικό βάρος αυτής της άμυνας αποδεικνύεται δυσβάσταχτο.

Σύμφωνα με ανάλυση της ειδικού ασφαλείας Kirsty Grieco από το Stimson Centre στην Ουάσιγκτον, τα ΗΑΕ κατέρριψαν το 92% των ιρανικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 165 βαλλιστικών πυραύλων, 541 drones τύπου Shahed και δύο πυραύλων cruise. Ωστόσο, η επιτυχία αυτή έχει υψηλό τίμημα, καθώς τα συστήματα αναχαίτισης Patriot ή THAAD κοστίζουν πολλαπλάσια σε σχέση με τα ιρανικά όπλα.

Ένας πύραυλος Patriot κοστίζει από 4 έως 5 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ένας ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κοστίζει μόλις 1-2 εκατομμύρια. Η ανισορροπία είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση των drones, καθώς η κατάρριψή τους απαιτεί αναχαιτιστές αξίας από 500.000 έως 1,5 εκατομμύριο δολάρια ανά στόχο.

Η Grieco εκτιμά ότι το Ιράν δαπάνησε 11 έως 27 εκατομμύρια δολάρια για τα 541 drones που εξαπέλυσε κατά των ΗΑΕ, ενώ η άμυνα των Εμιράτων κόστισε 253 έως 759 εκατομμύρια. Όπως σχολιάζει, «τα μαθηματικά ευνοούν ξεκάθαρα το Ιράν σε αυτή τη στρατηγική φθοράς», καθώς τα αποθέματα drones του φαίνεται να υπερβαίνουν κατά πολύ τα διαθέσιμα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων.

Αγώνας δρόμου για τον εντοπισμό υποδομών

Η πίεση που προκαλεί αυτή η ανισορροπία έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις κινήσεις των συμμάχων των ΗΠΑ. Όπως σημειώνει η Grieco, «παρατηρείται πλέον ένας αγώνας μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ να εντοπίσουν και να καταστρέψουν την ιρανική υποδομή drones, ώστε να μειώσουν την πίεση στα συστήματα αναχαίτισης». Την ίδια στιγμή, το Ιράν επιδιώκει να διατηρήσει τις δυνάμεις του κινητές και ενεργές.

Αναφορές θέλουν συμμάχους στη Μέση Ανατολή να ζητούν από την Ουάσιγκτον αναπλήρωση των αποθεμάτων τους, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν άμεση ανταπόκριση από το Πεντάγωνο. Αν και οι ΗΠΑ μπορούν να αντέξουν οικονομικά μια παρατεταμένη εκστρατεία, τα αποθέματα πυρομαχικών τους ίσως να μην επαρκούν.

Περιορισμένα αποθέματα και στρατηγικός κίνδυνος

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πρόσφατα ότι η αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες. Ωστόσο, διαρροές από το Πεντάγωνο πριν την επίθεση ανέφεραν ότι υπήρχαν επαρκείς πόροι μόνο για μία ή δύο εβδομάδες επιχειρήσεων.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει έως και 400 πυραύλους Tomahawk σε πλοία και υποβρύχια στην περιοχή, δηλαδή περίπου το 10% του συνολικού του οπλοστασίου. Τα αποθέματα πυραύλων THAAD θεωρούνται επίσης μειωμένα, καθώς οι ΗΠΑ εκτόξευσαν 150 από αυτούς στην προηγούμενη επίθεση του Ιουνίου, δηλαδή το ένα τέταρτο της συνολικής ποσότητας.

Παρότι το Πεντάγωνο έχει κινηθεί για την αύξηση της παραγωγής, η αντικατάσταση αυτών των συστημάτων αναμένεται να απαιτήσει δύο έως τρία χρόνια. Όπως προειδοποιεί η Grieco, «χρησιμοποιούμε τους αναχαιτιστές με ρυθμό πολύ ταχύτερο από αυτόν που μπορούμε να τους αντικαταστήσουμε».

Οι αντίπαλοι παρακολουθούν

Η συνέχιση της σύγκρουσης επιδεινώνει την οικονομική και επιχειρησιακή πίεση στους συμμάχους του Ιράν. Για τις ΗΠΑ, το ζήτημα δεν είναι υπαρξιακό — μπορούν να αποχωρήσουν από τη Μέση Ανατολή αν εξαντληθούν τα αποθέματα. Ωστόσο, όπως σημειώνουν αναλυτές, άλλοι αντίπαλοι της Ουάσιγκτον παρακολουθούν στενά.

Το ερώτημα που τίθεται είναι: τι θα απέτρεπε έναν «ισότιμο αντίπαλο», όπως η Κίνα, από το να επιτεθεί στην Ταϊβάν, αν γνωρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν επαρκή πυρομαχικά για να την υπερασπιστούν;