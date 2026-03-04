Οι τιμές του Brent συνέχισαν την ανοδική τους πορεία για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα, σημειώνοντας άνοδο 1,6% στα 82,76 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2025. Παράλληλα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) κατέγραψε αύξηση για τρίτη ημέρα, φτάνοντας τα 75,48 δολάρια.

«Η συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν ενισχύει την άποψη ότι πολλές κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια προς το παρόν», ανέφεραν οικονομολόγοι της Nomura.

Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, το Brent έχει ενισχυθεί κατά 36% από τις αρχές του έτους, ενώ τα συμβόλαια WTI καταγράφουν άνοδο 32% έως την Τετάρτη.

