Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία τροφοδοτείται από την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων – μεταξύ άλλων και τις ανησυχίες για ενδεχόμενες νέες κυρώσεις στο Ιράν- καθώς και από τις υψηλές τιμές ανά βαρέλι, οδηγεί σε νέες πιέσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που ήδη ακολουθούσαν ανοδική πορεία τις προηγούμενες ημέρες λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, πλησίασαν σε υψηλό εξαμήνου. Οι πρωινές συναλλαγές της Παρασκευής δείχνουν ότι η εβδομάδα αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, για πρώτη φορά μετά από τρεις εβδομάδες.

Καύσιμα: Το Brent «σπρώχνει» τις τιμές προς τα πάνω

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου Brent επηρεάζει άμεσα την εγχώρια αγορά καυσίμων, οδηγώντας σε αυξήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης.

2 Ιανουαρίου

Βενζίνη: 1,716 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,520 €/λτ

Τιμή Brent: 60 $/βαρέλι

24 Ιανουαρίου

Βενζίνη: 1,722 €/λτ

Ντίζελ κίνησης: 1,527 €/λτ

Τιμή Brent: 66 $/βαρέλι

Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η αύξηση της τιμής του Brent κατά 6 δολάρια το βαρέλι συνοδεύτηκε από αντίστοιχες ανατιμήσεις στα καύσιμα στην αντλία.