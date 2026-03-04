Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος F-35 κατέρριψε ρωσικής κατασκευής ιρανικό αεροσκάφος Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πρόκειται για stealth μαχητικό πολλαπλών ρόλων πέμπτης γενιάς τύπου F-35 «Adir». Ουσιαστικά είναι η πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου εχθρικού αεροσκάφους από το Ισραήλ όπως αναφέρουν οι Times of Israel και το The Aviationist.

Όπως αναφέρουν οι IDF, η εναέρια εμπλοκή με το αεροσκάφος του Ισραήλ έγινε πάνω από το Ιράν το πρωί της Τετάρτης και σηματοδοτεί την πρώτη ιστορικά κατάρριψη εχθρικού αεροσκάφους για τον παγκόσμιο στόλο μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35.

צפו בתיעוד מעין הטיל: חיל האוויר משמיד מערכת הגנה באופן מדויק בטהרן לאורך מבצע ״שאגת הארי״, חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן. בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה… pic.twitter.com/TWCmVismjt — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 4, 2026

Το παραπάνω κείμενο αναφέρει τα εξής:

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα F-35 καταρρίπτει επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος.

Πιθανότατα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά στις 4 Μαρτίου 2026, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα αεροσκάφος F-35I Adir που ανήκε στην Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία κατέρριψε ένα ιρανικό Yak-130 πάνω από την Τεχεράνη».

Η πρώτη αερομαχία μετά από 40 χρόνια – Βίντεο

Επίσης, είναι η πρώτη φορά εδώ και περίπου 40 χρόνια που η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εμπλέκεται σε αερομαχία με εχθρικά συμβατικά αεροσκάφη.

Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν στις 24 Νοεμβρίου 1985, πάνω από τον Λίβανο, όταν ένα΄ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-15 κατέρριψε δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου MiG-23 της πολεμικής αεροπορίας της Συρίας.

پرواز جنگنده‌ها در آسمان #تهران تصاویر دریافتی و پیام‌ها درباره صدای پرواز جنگنده‌ها، دوشنبه ۱۱ اسفند#Iran #Tehran pic.twitter.com/9oLkRkxe5u — Vahid Online (@Vahid) March 2, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τα ρωσικής κατασκευής εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Yak-130 παραδόθηκαν στο Ιράν το 2023, στο πλαίσιο συμφωνίας Μόσχας – Τεχεράνης για την προμήθεια νέων στρατιωτικών εξοπλισμών, μεταξύ των οποίων μαχητικών αεροσκαφών τύπου Su-35 και επιθετικών ελικοπτέρων τύπου Mi-28.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις Ιρανών αξιωματούχων για την παραλαβή τους, δεν υπάρχει αναφορά για δράση των Su-35 στην πολεμική σύγκρουση που έχει ξεσπάσει από το περασμένο Σάββατο (28.02.2026) ενώ τα Yak-130 εκτός από εκπαιδευτικές αποστολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως ελαφριά μαχητικά αεροσκάφη, σε καμία περίπτωση όμως δεν έχουν τύχει σε εμπλοκές με ισραηλινές δυνάμεις που διαθέτουν F-15, F-16 και F-35.