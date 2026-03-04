Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) κάλεσε τους Λιβανέζους πολίτες που βρίσκονται σε ολόκληρη τη νότια περιοχή του Λιβάνου να απομακρυνθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού, συνταγματάρχη Αβιχάι Αντράε, «οι δραστηριότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον IDF να ενεργήσει εναντίον της με δύναμη». Ο ίδιος τόνισε ότι ο στρατός «δεν σκοπεύει να βλάψει τους πολίτες» και προειδοποίησε: «Για τη δική σας ασφάλεια, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως τα σπίτια σας. Όποιος βρίσκεται κοντά σε μαχητές, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό της Χεζμπολάχ, θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο».

Απευθυνόμενος εκ νέου στους κατοίκους του νότιου Λιβάνου, ο Αντράε επανέλαβε: «Πρέπει να κινηθείτε αμέσως βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Για τη δική σας ασφάλεια, εγκαταλείψτε τα σπίτια σας και μετακινηθείτε πέρα από τον Λιτάνι».

Ο εκπρόσωπος του IDF προειδοποίησε επίσης ότι κάθε κίνηση προς νότο «ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές σας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην περιοχή.

Η τελευταία φορά που ο IDF είχε εκδώσει τόσο εκτεταμένη εντολή εκκένωσης στον νότιο Λίβανο ήταν τον Οκτώβριο του 2024, κατά τη διάρκεια χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεζμπολάχ.