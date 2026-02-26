Με τη σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον να εισέρχεται, όπως όλα δείχνουν, με σχετικά γοργό ρυθμό σε μια νέα φάση στενότερης συνεργασίας, σχεδόν εφάμιλλης, λένε κάποιοι, με εκείνη που «απολάμβανε» τα προηγούμενα χρόνια η Βρετανία, η Ελλάδα προσδοκά και σε αντίστοιχη ενίσχυση του οπλοστασίου της.

Με δεδομένο δε πως η Αθήνα βρίσκεται πλέον στον στενό πυρήνα των ενεργειακών σχεδιασμών των ΗΠΑ, αλλά και σε προνομιακή θέση στον άξονα που θέλει να φτιάξει το Ισραήλ, οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις έχουν λαμβάνειν στο εγγύς αλλά και απώτερο διάστημα μια σειρά από οπλικά συστήματα που διαθέτουν μόνο οι πολύ στενοί σύμμαχοι της Ουάσιγκτον. Δεν είναι διόλου τυχαίο πως πολλά από τα οπλικά συστήματα της «Ατζέντας 2030» είναι αμερικανικής προέλευσης.

Στην κορυφή όλων είναι, όπως είναι γνωστό, τα μαχητικά stealth F-35 Lightning II. Η Ελλάδα έχει εγκρίνει την αγορά 20 μαχητικών F-35, με τις παραδόσεις να αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του 2028 και τα πρώτα μαχητικά του τύπου να φτάνουν στην Ανδραβίδα περί τα τέλη 2029 με αρχές 2030. Επισημαίνεται πως πρόκειται για συμφωνία ύψους 8,6 δισ. δολαρίων, η οποία περιλαμβάνει επιλογή για επιπλέον 20 αεροσκάφη.

Στο πλαίσιο της απόκτησης των μαχητικών αυτών, προχωρά κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των Αμερικανών η υλοποίηση της κατασκευής των απαραίτητων υποδομών στην Ανδραβίδα. Επειδή μιλάμε για μαχητικά stealth και την αντίστοιχη τεχνολογία, πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα προσγειωθεί κανένα μαχητικό αν δεν είναι όλα έτοιμα στη βάση, σύμφωνα με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας των ΗΠΑ.

Επόμενο στη σειρά είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, με τις εργασίες να συνεχίζονται στην ΕΑΒ σε συνεργασία με τη Lockheed Martin. Το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027 και ευθύς αμέσως θα προχωρήσουν οι εργασίες για την αναβάθμιση και των 38 F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper.

Τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα MH-60R Romeo αναμένεται να αποτελέσουν λύση κατά των νέων υποβρυχίων, αντίστοιχων της κλάσης «Παπανικολής», που ναυπηγεί η Τουρκία. Η Ελλάδα έχει παραγγείλει επτά, με τα πρώτα τρία να έχουν παραδοθεί το 2024 και τα υπόλοιπα τέσσερα να αναμένονται στις αρχές του 2026.

Οι ανάγκες αερομεταφοράς είναι τεράστιες στο σύγχρονο θέατρο επιχειρήσεων και σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα, αποσύροντας τα παλαίμαχα Χιούι, περιμένει 35 νέα ελικόπτερα UH-60M Black Hawk. Η παραλαβή τους αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2027, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες στις ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις. Από την Ουάσιγκτον αναμένεται μέσα στο 2026 να δοθεί και λύση στο ζήτημα διαθεσιμότητας των παλαιότερων ελικοπτέρων Σινούκ και συγκεκριμένα των CH-47D Chinook που διαθέτει η Αεροπορία Στρατού. Οι ΗΠΑ αναμένεται να δουν θετικά και την απόκτηση από την Αθήνα και επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι της νεότερης γενιάς, ενώ και ο εκσυγχρονισμός των παλαιότερων θα συζητηθεί μέσα στο 2026.

Από τις ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει και ο εκσυγχρονισμός των πολλαπλών εκτοξευτών MLRS, που σε συνδυασμό με τα ισραηλινά PULS θα δώσουν την δυνατότητα στην Αθήνα να έχει στο οπλοστάσιό της την αιχμή του δόρατος των πολλαπλών εκτοξευτών, καθώς στο βάθος υπάρχουν συζητήσεις και για τα HIMARS.

Συμμετοχή και στον «Θόλο»

Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», και στο κομμάτι του «Θόλου του Αχιλλέα» θα υπάρξει και αμερικανική συμμετοχή, καθώς πέρα από τα ισραηλινά συστήματα που θα αποκτηθούν σε αυτό το πλαίσιο, οι αμερικανικοί Patriot, συνδυαστικά με άλλα συστήματα, αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο για την προστασία από αεροπορικές και βαλλιστικές απειλές.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται επίσης για την απόκτηση αμερικανικών περιφερόμενων πυρομαχικών (loitering munitions), καθώς και άλλων αντιαρματικών συστημάτων, ενώ ως προς το Δωρεάν Στρατιωτικό Υλικό (EDA) και στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας, το ελληνικό «Πεντάγωνο» εξετάζει την παραλαβή αμερικανικού υλικού που αποσύρεται από τις ΗΠΑ (Excess Defense Articles), όπως πυροβόλα M109A5/A6.