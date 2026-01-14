Η Τουρκία προχώρησε σήμερα, 14 Ιανουαρίου 2026, σε νέες παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο, την ώρα που η φρεγάτα «Κίμων» του Πολεμικού Ναυτικού εισερχόταν για πρώτη φορά σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως ένδειξη ενόχλησης της Άγκυρας για την άφιξη της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, δύο τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και επτά παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Τα περιστατικά σημειώθηκαν στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η παρουσία της φρεγάτας «Κίμων» στα ελληνικά νερά σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό. Η άφιξή της στέλνει σαφές μήνυμα αποτροπής και ενίσχυσης της ναυτικής ισχύος της χώρας, γεγονός που, όπως φαίνεται, προκαλεί εκνευρισμό στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το Πολεμικό Ναυτικό, φαίνεται το ταξίδι του «Κίμωνα» προς τη χώρα μας μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, η φρεγάτα «Αιγαίον», η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση «IRINI» στην ανατολική Μεσόγειο, «χαιρέτισε» την πρώτη ελληνική Belharra, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στιγμής για τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις.