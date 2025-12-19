Ο κατάπλους της ναυαρχίδας του Πολεμικού Ναυτικού, «Κίμων», σε λίγες μέρες στη Σαλαμίνα, έχει προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία.

Η φεγάτα τύπου Belh@rra η οποία αποτελεί το ισχυρότερο πλοίο στην Μεσόγειο, έμφορτο με υπεσύγχρονα συστήματα και καταστροφικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αναδιατάσσει ακόμη περισσότερο τους συσχετισμούς ισχύος στην περιοχή και προκαλεί σπασμωδικές κινήσεις από την Tουρκία.

Για τον λόγο αυτό η Άγκυρα έστειλε στο Αιγαίο οπλισμένα F-16 κλιμακώνοντας ξαφνικά την ένταση και ακυρώνοντας στην πράξη τη συμφωνία για ήρεμα νερά.

Τα τουρκικά αεροσκάφη, όχι μόνο εισήλθαν στο Αιγαίο οπλισμένα με πυραύλους αλλά ενεπλάκησαν σε αερομαχίες με ελληνικά μαχητικά που απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

Επρόκειτο για μία κίνηση με υψηλό ρίσκο καθώς από μία άστοχη ενέργεια θα μπορούσε να προκληθεί θερμό επεισόδιο.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι σήμερα (19.12.2025) δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 προχώρησαν σε 1 παραβίαση και 1 παράβαση ενώ σημειώθηκε και εικονική αερομαχία (εμπλοκή) με ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη.

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια υπήρξε εμπλοκή τουρκικών και ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, η οποία μάλιστα σημειώθηκε μεταξύ Λήμνου και Λέσβου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η τελευταία εμπλοκή είχε γίνει στις 2 Φεβρουαρίου του 2023, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ.

Επίσης, ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) προχώρησε σε 2 παραβάσεις και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησε σε 1 παράβαση και 6 παραβιάσεις, με τα αίματα στο Αιγαίο να «ανάβουν» με επικίνδυνο τρόπο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν από ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις κατά την διεθνή πάγια πρακτική.

Το υπερόπλο ΚΙΜΩΝ και ο θρυλικός Αβέρωφ

Είναι το πρώτο καινούργιο πολεμικό πλοίο που παραλαμβάνει η Ελλάδα εδώ και σχεδόν 28 χρόνια από όταν παρέλαβε τη «Σαλαμίνα». Η φρεγάτα FDI είναι κάτι το εντελώς καινούργιο σχεδιαστικά και κατασκευαστικά.

Εχει τεχνολογία αντίστοιχη σε άλμα με εκείνη που είχε κομίσει ο θρυλικός «Αβέρωφ» όταν εντάχθηκε στον ελληνικό στόλο. Στην παρούσα φάση ο «Κίμων» θα έχει τον εξής οπλισμό: 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster σε κάθετους εκτοξευτές, που δίνουν στο Πολεμικό Ναυτικό για πρώτη φορά μετά την εποχή των θρυλικών αντιτορπιλικών Adams τη δυνατότητα αντιαεροπορικής άμυνας περιοχής και όχι σημείου.

Το ραντάρ

Κάτι που σε συνδυασμό με το πανίσχυρο ψηφιακό ραντάρ τεχνολογίας AESA που διαθέτει, με την εμβέλεια εντοπισμού των 500 χιλιομέτρων για αεροσκάφη και άνω των 80 για πλοία, και με τα άλλα τρία πλοία της κλάσης που θα παραλάβει η Ελλάδα, θα μπορεί να «κλειδώσει» όλη την Ανατολική Μεσόγειο και σίγουρα το Αιγαίο, αν και, όπως έχει αναφερθεί, η αποστολή άμυνας του Αιγαίου θα αναληφθεί πρωτίστως από άλλα συστήματα.

Ο «Κίμων» διαθέτει επίσης οκτώ πυραύλους κατά πλοίων Exocet, σύστημα εγγύς άμυνας RAM για την τελική ζώνη προστασίας, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90 και ανθυποβρυχιακά αντίμετρα CANTO και φυσικά ένα ναυτικό πυροβόλο 76 χιλιοστών για εμπλοκές επιφανείας και αεράμυνα σημείου.

Στα οπλικά συστήματα θα πρέπει να συνυπολογίζει κανείς και τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα ROMEO που αποκτά η Ελλάδα, ως αντιστάθμισμα στα τουρκικά υποβρύχια της κλάσης REIS που ναυπηγεί η Τουρκία και είναι εφάμιλλα των ελληνικών «Παπανικολής».