Σε πανηγυρικό κλίμα παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI (Belharra), η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Η τελετή

Η φρεγάτα έχει το όνομα που είχε το αντιτορπιλικό Adams που υπηρέτησε μέχρι το 2004 οπότε παροπλίστηκε. Έφερε και αυτό το όνομα του Αθηναίου στρατηγού και πολιτικού, ο οποίος θεμελίωσε την αθηναϊκή κυριαρχία στον ελληνικό κόσμο.

Κατά τον ιστορικό Πλούταρχο, ο Κίμων συνδύαζε την εντιμότητα του πατέρα του Μιλτιάδη, τη σύνεση του Θεμιστοκλή, την ευθύτητα του Αριστείδη και το φιλοπρόοδο του Περικλή.

Για τη σημαντική εξέλιξη, δηλώσεις έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από εδώ και πέρα ξεκινά το πραγματικό δύσκολο κομμάτι, η επιχειρησιακή ενσωμάτωση:

– Ολοκλήρωση δοκιμών και παραλαβών με βάση τις απαιτήσεις του ΠΝ.

– Φόρτωση/ενσωμάτωση οπλικών συστημάτων και πιστοποιήσεις.

– Εκπαίδευση πληρώματος και τακτική ένταξη σε σχηματισμούς, σενάρια και ασκήσεις.

– Διαλειτουργικότητα: να «μιλάει» το πλοίο με αεροσκάφη, ελικόπτερα, άλλες μονάδες, συστήματα ξηράς – όχι ως «μονάδα», αλλά ως μέρος δικτύου.

Η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» εκτιμάται πως θα είναι στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του 2026.