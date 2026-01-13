Με συνεχείς δοκιμές όλων των συστημάτων συνεχίζεται ο πλους της φρεγάτας «Κίμων» προς τον ναύσταθμο της Σαλαμίνας. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα από το σημείο όπου έπλεε η φρεγάτα και με το ραντάρ εντοπισμού εναέριων στόχων που έχει εμβέλεια τουλάχιστον 500 χιλιόμετρα, στο κέντρο μάχης της φρεγάτας είχαν ήδη εικόνα της εναέριας κατάστασης τόσο του μεγαλύτερου τμήματος του δυτικού FIR Αθηνών όσο και ειδικότερα του εναέριου χώρου πάνω από τα νησιά των Επτανήσων και των δυτικών ακτών της Ελλάδας. Πρόκειται για την πρώτη «εικόνα» της Ελλάδας που θα καταγράφουν οι αισθητήρες της φρεγάτας «Κίμων», η οποία μαζί με τις άλλες τρεις, που είτε πρόκειται σύντομα να παραλάβει η χώρα μας είτε θα ξεκινήσει η κατασκευή τους, θα αλλάξουν επίπεδο στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για απόλυτα ψηφιακά σκάφη με δυνατότητες ολοκληρωτικά δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων.

Με τα 500 χιλιόμετρα εμβέλειας που έχει το ραντάρ εναέριων στόχων, τα τέσσερα σκάφη θα μπορούν να κλειδώσουν όλο το Αιγαίο και την περιοχή μεταξύ Καρπάθου και Κύπρου με μεγάλη ευκολία μεταδίδοντας όλα τα στοιχεία τόσο στο επιτελείο στην Αθήνα όσο και σε φίλια εναέρια στοιχεία και πιο συγκεκριμένα τα γαλλικής προέλευσης Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας και τα F-16 Viper, καθιστώντας εφικτή τη στοχοποίηση όλων των πιθανών αντιπάλων. Είναι χαρακτηριστικό πως το ψηφιακό ραντάρ Se Fire των φρεγατών της κλάσης «Κίμων» μπορεί να παρακολουθεί έως και 800 εναέριους στόχους ταυτόχρονα!

Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι από αεροσκάφη και ελικόπτερα μέχρι και πύραυλοι κρουζ, αντιπλοϊκοί, πύραυλοι υπερ-υπερηχητικοί, βαλλιστικοί, Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη. Οι τέσσερις σταθερές πλάκες (AESA) του ραντάρ εξασφαλίζουν συνεχή παρακολούθηση σε όλο τον ορίζοντα χωρίς «νεκρά» σημεία.

«Μπελάς» για εχθρικά υποβρύχια

Σε επίπεδο επιφανείας το ραντάρ της «Κίμων» θα μπορεί να εντοπίζει από τα 80 και πλέον χιλιόμετρα πλοία μεγέθους φρεγάτας, τα οποία θα μπορεί να πλήξει το ίδιο με τους πυραύλους Exocet που έχει ή να δίνει τα δεδομένα για στοχοποίηση σε όλα τα άλλα σκάφη του στόλου ή αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι φρεγάτες της κλάσης «Κίμων» θα αποτελούν πονοκέφαλο και για τα εχθρικά υποβρύχια, καθώς θα έχουν τα ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo όσο και το δικό τους ανθυποβρυχιακό σόναρ Μεταβλητού Βάθους (VDS) CAPTAS-4 (Configuration as Perceived by the Sensor – 4).

Το σύστημα αυτό καθελκύεται σε διάφορα βάθη, επιτρέποντας την αποτελεσματική ανίχνευση υποβρυχίων σε διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και αλατότητας του νερού. Σε συνδυασμό με το γεγονός πως οι συγκεκριμένες φρεγάτες έχουν πολύ μικρό ακουστικό ίχνος, θα είναι ένας ακόμα «μπελάς» για τα εχθρικά υποβρύχια καθώς δεν θα μπορούν να τις εντοπίσουν έγκαιρα και σε μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να λάβουν τα μέτρα τους και έτσι τα ελληνικά πλοία αυτής της κλάσης θα μπορούν είτε να πλησιάσουν και να απογειώσουν τα ανθυποβρυχιακά τους ελικόπτερα είτε να εντοπίσουν τα υποβρύχια και να τα βυθίσουν με τις ελαφριές ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90.

Σημειώνεται πως, όπως έχουν ήδη αποκαλύψει «ΤΑ ΝΕΑ», υπάρχει μια εν εξελίξει αρχική συζήτηση με το Πολεμικό Ναυτικό και τη γαλλική πλευρά, βάσει της αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρότασης που είχε ενημερώσει η κατασκευάστρια γαλλική εταιρεία (Group Naval) αρχές Απριλίου του 2025, για επιπλέον τρεις φρεγάτες FDI, με την αρχική πρόταση μάλιστα να περιλαμβάνει και την εξ ολοκλήρου κατασκευή του σκάφους στην Ελλάδα. Οπως επισημαίνουν καλά πληροφορημένες πηγές, πέραν της συζήτησης «προς το παρόν δεν υπάρχει ακόμη λεπτομερής πρόταση, αλλά μπορεί να υπάρξει σύντομα».