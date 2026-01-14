Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belh@rra «Κίμων», η οποία απέπλευσε πρόσφατα από τις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας και κατευθύνεται προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Στις εικόνες διακρίνεται η φρεγάτα να πλέει στη Μεσόγειο, όπου συναντήθηκε με τη φρεγάτα του ελληνικού στόλου «Αιγαίον». Το πλοίο αυτό συμμετέχει στη δύναμη «Irini» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της αποστολής για την επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε η πρώτη άσκηση επικοινωνίας μεταξύ των δύο ελληνικών μονάδων. Οι ίδιες μονάδες αναμένεται να συμμετάσχουν σύντομα σε κοινές ασκήσεις και γυμνάσια του Πολεμικού Ναυτικού.

Η φρεγάτα «Κίμων» αναμένεται αύριο το πρωί να διέλθει από την Αίγινα, όπου θα βρεθεί με ελικόπτερο η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία, προκειμένου να την υποδεχθεί από κοντά.

Πανηγυρική υποδοχή στον Σαρωνικό

Ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, απέστειλε το πρώτο ναυτικό σήμα προς τη φρεγάτα. Στο μήνυμα αναφέρεται ότι το πλοίο, πλέοντας προς τη Σαλαμίνα, θα τύχει επίσημης υποδοχής στον Σαρωνικό από νηοπομπή έξι πλοίων του στόλου, αποτελούμενη από φρεγάτες, κανονιοφόρους και πυραυλακάτους.

Στην υποδοχή θα συμμετάσχουν επίσης το ιστορικό θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς». Αν το επιτρέψουν οι συνθήκες, τα δύο αυτά πλοία θα συνοδεύσουν τη φρεγάτα «Κίμων» μέχρι την είσοδό της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Σύμβολο συνέχειας της ναυτικής ισχύος

Η επιλογή των πλοίων «Αβέρωφ» και «Ολυμπιάς» για τη συνοδεία της νέας φρεγάτας δεν είναι τυχαία. Τα τρία πλοία συνδέονται από ένα κοινό στοιχείο: την ανάστροφη πλώρη, χαρακτηριστικό που συμβολίζει τη διαχρονική ισχύ του ελληνικού ναυτικού, από τα «ξύλινα τείχη» της αρχαιότητας έως τη σύγχρονη τεχνολογία των Belh@rra.

Όπως σημείωσε ο Αρχηγός του Πολεμικού Ναυτικού στο μήνυμά του: «Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Η άφιξή σας σηματοδοτεί μια νέα εποχή ναυτικής ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό. Από την πλώρη σας ατενίζουμε τη φιλοδοξία του έθνους για ασφάλεια, πρόοδο και ευημερία. Εκφράζω την απόλυτη ικανοποίησή μου προς το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε, τόσο στην άρτια διαδικασία παραλαβής, όσο και κατά τον απαιτητικό επαναπλούν. Πλέετε άξιοι συνεχιστές της ένδοξης ναυτικής μας παρακαταθήκης. Η επιβλητική ανάστροφη πλώρη της φρεγάτας «Κίμων» σύντομα θα συναντήσει το ακρόπρωρο της Αθηναϊκής Τριήρους και το θωρηκτό καταδρομικό «Αβέρωφ», συνθέτοντας τα σύγχρονα «ξύλινα τείχη» της πατρίδας μας. Σας καλώ να συνεχίσετε τον πλου σας με ακάθεκτη ορμή, να ατενίζετε με βλέμμα νικητή και ιδιοκτήτη τις ελληνικές θάλασσες, τιμώντας το «Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος», με τον Άγιο Νικόλαο πάντα στην πλώρη σας. Καλώς ορίσατε».